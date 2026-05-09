El desparpajo de esta talent conquista el escenario de La Voz Kids en el último segundo

Lucía se subió al escenario de La Voz Kids con una actitud arrolladora y una gran seguridad. La pequeña interpretó 'Estando contigo', el tema de Marisol con frescura y carisma, ganándose poco a poco al público y a los coaches.

Cuando parecía que la decisión no llegaba, Luis Fonsi y Edurne pulsaron el botón en el último segundo, sorprendidos por la energía y naturalidad de la talent.

Tras disfrutar al máximo sobre el escenario, Lucía se enfrenta ahora a una importante decisión: elegir el equipo con el que quiere comenzar su aventura en La Voz Kids, pero ella lo tenía muy claro, directa al equipo Edurne.