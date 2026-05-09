Actuación | Audiciones
El desparpajo de esta talent conquista el escenario de La Voz Kids en el último segundo
La talent de 9 años conquistó con 'Estando contigo' y consiguió que dos coaches de La Voz Kids se giraran justo al final de su actuación.
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Lucía se subió al escenario de La Voz Kids con una actitud arrolladora y una gran seguridad. La pequeña interpretó 'Estando contigo', el tema de Marisol con frescura y carisma, ganándose poco a poco al público y a los coaches.
Cuando parecía que la decisión no llegaba, Luis Fonsi y Edurne pulsaron el botón en el último segundo, sorprendidos por la energía y naturalidad de la talent.
Tras disfrutar al máximo sobre el escenario, Lucía se enfrenta ahora a una importante decisión: elegir el equipo con el que quiere comenzar su aventura en La Voz Kids, pero ella lo tenía muy claro, directa al equipo Edurne.
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