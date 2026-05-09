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El desparpajo de esta talent conquista el escenario de La Voz Kids en el último segundo

La talent de 9 años conquistó con 'Estando contigo' y consiguió que dos coaches de La Voz Kids se giraran justo al final de su actuación.

Lucía de La Voz Kids

El desparpajo de esta talent conquista el escenario de La Voz Kids en el último segundo

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Celia Gil
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Lucía se subió al escenario de La Voz Kids con una actitud arrolladora y una gran seguridad. La pequeña interpretó 'Estando contigo', el tema de Marisol con frescura y carisma, ganándose poco a poco al público y a los coaches.

Cuando parecía que la decisión no llegaba, Luis Fonsi y Edurne pulsaron el botón en el último segundo, sorprendidos por la energía y naturalidad de la talent.

Tras disfrutar al máximo sobre el escenario, Lucía se enfrenta ahora a una importante decisión: elegir el equipo con el que quiere comenzar su aventura en La Voz Kids, pero ella lo tenía muy claro, directa al equipo Edurne.

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