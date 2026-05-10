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Elsa emociona con 'La gata bajo la lluvia' y termina entre lágrimas

La pequeña, de 9 años, brilló en su Audición a ciegas en La Voz Kids y logró un doble giro que terminó en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Elsa de La Voz Kids

Elsa emociona con 'La gata bajo la lluvia' y termina entre lágrimas

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Celia Gil
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Elsa se subió al escenario de La Voz Kids con ilusión y muchas ganas. Para su actuación, eligió 'La gata bajo la lluvia', de Rocío Dúrcal, con la que no tardó en llamar la atención de los coaches.

Antonio Orozco pulsó el botón en cuestión de segundos, impresionado por su voz, y poco después Edurne también se giró, confirmando el gran momento de la talent sobre el escenario.

Al terminar, Elsa no pudo contener la emoción y se derrumbó entre lágrimas: "Pensé que no se iba a girar nadie", confesó, muy emocionada tras cumplir su sueño.

La talent ha tenido que tomar una complicada decisión y se ha ido al equipo de Orozco. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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