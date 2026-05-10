Elsa emociona con 'La gata bajo la lluvia' y termina entre lágrimas

Elsa se subió al escenario de La Voz Kids con ilusión y muchas ganas. Para su actuación, eligió 'La gata bajo la lluvia', de Rocío Dúrcal, con la que no tardó en llamar la atención de los coaches.

Antonio Orozco pulsó el botón en cuestión de segundos, impresionado por su voz, y poco después Edurne también se giró, confirmando el gran momento de la talent sobre el escenario.

Al terminar, Elsa no pudo contener la emoción y se derrumbó entre lágrimas: "Pensé que no se iba a girar nadie", confesó, muy emocionada tras cumplir su sueño.

La talent ha tenido que tomar una complicada decisión y se ha ido al equipo de Orozco. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!