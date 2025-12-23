Los médicos, a favor de las "autobajas laborales": "Proponemos que el trabajador haga una declaración responsable para informar a su empresa"

La idea ya se puso en práctica en España en la época del Covid-19, la "autobaja" es una declaración responsable que presenta el trabajador en la empresa para justificar su ausencia al trabajo durante un máximo de tres días por una enfermedad leve y transitoria. Ahora, en plena ola de gripe, el debate ha vuelto a surgir, pues se estima que un 25% de las consultas en los centros de salud son por este motivo.

En Espejo Público se expone el punto de vista tanto de un médico defensor de esta propuesta como de un empresario y detective, que duda en cargar contra aquellos trabajadores que se agarran a las bajas médicas a la mínima de cambio.

Doctor Juan Carlos Campos, del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana

Juan Carlos Campos, doctor del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, asegura que la "autobaja médica" es una medida muy útil: "Proponemos, sencillamente, que cuando un paciente, el único motivo que tiene para acudir al médico de atención primaria es recoger un papel que justifique su ausencia, (…) y no necesita la valoración o la asistencia de un médico, pues que pueda hacer una declaración responsable e informar a su empresa de que tiene un proceso autolimitado y que se va a ausentar durante unos días de su puesto de trabajo".

Además, recuerda que esta práctica ya funcionó durante la pandemia, en 2020. "Ahora mismo, se exige la valoración de un médico para emitir un parte de baja. Otra cosa es, por ejemplo, con el Covid, que se permitió que se pudiese faltar sin la valoración médica", explica, poco después de indicar que a día de hoy, esta medida no funciona en España, pero sí en países como Alemania, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Daniel Fontanals, detective

Sin embargo, por otro lado, Daniel Fontanals, empresario y detective, expresa su descontento con esta propuesta. "No digo que no pueda funcionar en algunos casos, de personas responsables, pero es verdad que si ya muchas veces los empleados tienen incentivos para coger bajas fraudulentas, pues ya lo que nos faltaba es cogerla por teléfono desde casa", se queja. A lo que el Dr. Campos responde: "Hay que confiar en los trabajadores. A mí me viene un paciente y me dice que ha tenido fiebre y yo me lo creo, yo no he estado en su casa".

Finalmente, la abogada Beatriz de Vicente confirma que aquellos trabajadores que utilicen esta medida de manera fraudulenta "se podrían enfrentar directamente a un despido disciplinario".

