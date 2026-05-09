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“Yo no me puedo perder tu camino en La Voz”: Orozco apuesta fuerte por esta talent

Antonio Orozco no dudo en pulsar el botón del megabloqueo y llevarse a Celia a su equipo dejando al resto de coaches de La Voz Kids sin opciones.

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Celia Gil
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Celia arrasó en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids con ‘Memory’, logrando un pleno tras una actuación brillante que conquistó a los cuatro coaches.

La talent se convirtió en una de las voces más deseadas de la noche, provocando una intensa lucha entre los coaches por conseguirla en sus equipos. Sin embargo, Antonio Orozco no dudó en jugar su mejor carta.

El coach pulsó el botón de megabloqueo, una nueva ventaja que dejó sin opciones al resto. “Te quedas conmigo”, aseguró, decidido a no dejar escapar a la joven artista.

“Yo no me puedo perder tu camino en La Voz”, añadió Orozco, mientras el resto de coaches lamentaban no poder seguir contando con Celia en sus equipos. ¡Momentazo!

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