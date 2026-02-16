La doctora Raquel Carrillo niega a la ministra de Sanidad sobre la huelga de médicos: "Está muy claro lo que pedimos, ella lo sabe"

Los médicos de toda España están en huelga desde este lunes y miles de citas están en riesgo de aquí al verano por los paros que realizarán centenares de profesionales.

Raquel Carrillo, médica especialista en Medicina Interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, en huelga, atendía a las preguntas de Espejo Público a las puertas de este importante centro médico de la capital en mitad de la concentración protesta que tenía lugar.

"Hasta 96 horas"

La primera de sus demandas es cumplir con una jornada laboral exactamente "igual que el resto de trabajadores y trabajadoras de la sanidad y del resto del país", decía la doctora. Mientras la semana laboral estipulada en la mayoría de profesiones es de 40 horas, Raquel aseguraba que las semanas de los médicos van desde las 60 horas hasta las 96 horas de trabajo, incluyendo largos turnos con elevada carga de trabajo y guardias de 24 horas, "con el riesgo que supone para la salud" de profesionales y pacientes que ello implica: "No es de recibo y no es difícil de entender que una persona que trabaja veintitantas horas no está en las mejores condiciones ni físicas ni mentales para tomar decisiones sobre la salud de la población".

Piden acabar con esas guardias de 24 horas continuadas además de rebajar la presión asistencial y poder dedicar más tiempo a cada paciente. Los representantes de los médicos en huelga -respaldada por absolutamente todos los sindicatos- denuncian que al día vean entre 40 y 60 pacientes. Quieren un estatuto propio.

¿Exigencias sin concretar?: "Está muy claro lo que pedimos"

Mónica García, actual ministra de Sanidad defiende el nuevo Estatuto Marco propuesto desde el Ministerio y ha considerado "abstractas" las reivindicaciones de los profesionales sanitarios. Raquel Carrillo desmentía categóricamente las afirmaciones de la ministra en una reciente entrevista concedida a 'El País':

"¡No! Está muy claro lo que pedimos. Ella lo sabe porque ella es anestesióloga y ha trabajado en un hospital como el 12 de Octubre y sabe muy bien lo que significa 24 horas atendiendo enfermos", declaraba al mismo tiempo que pone de manifiesto que gran cantidad de médicos encadenan semanas y semanas que superan con mucho la normativa europea: "Las reivindicaciones son muy claras. Nosotros queremos hacer lo mismo que el resto de categorías sanitarias y que se respeten nuestros descansos y nuestras jornadas".

Por último la médico especialista aprovechaba para aclarar el alcance de los paros y enviar un mensaje de tranquilidad a la población y aseguraba que las urgencias médicas, así como tratamientos vitales como diálisis u oncológicos, no se verán afectados.

