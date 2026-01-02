Ceuta, sin psiquiatras en la sanidad pública: "Muchos están al límite"

La ciudad autónoma de Ceuta, que cuenta con 32 centros educativos, 9 líneas de autobús, 7 museos y 5 bibliotecas, enfrenta una crisis sin precedentes en su sistema de salud mental: no cuenta con ningún psiquiatra en la sanidad pública y tan solo un psicólogo.

Tres de los cuatro psiquiatras adscritos al hospital se encuentran actualmente de baja médica, una de ellas por maternidad, lo que deja casi 84.000 habitantes sin atención especializada, y a muchos menores con trastornos como el TDAH en una situación de vulnerabilidad.

Habla Rogervan Rubattino, psiquiatra en Ceuta

Roger, que además de psiquiatra de Ceuta es padre de dos hijos con autismo, explica la situación en directo para Espejo Público: "Habitualmente hay un psiquiatra, pero ahora no disponemos de ese servicio. Esto hace que las familias tengan que desplazarse fuera de Ceuta, con todo lo que eso implica".

El profesional aclara que quien tiene dinero puede permitirse viajar para obtener atención psiquiátrica, pero… ¿Qué pasa con los que no lo tienen? "Se desplazan a hospitales que están en el campo de Gibraltar. Quien se lo puede permitir se va a sitios más lejanos, pero muchas veces las urgencias no entienden de ese tipo de circunstancias", narra el invitado a nuestro programa.

"La salud mental está completamente desamparada"

Además, Roger aclara qué respuesta reciben desde el gobierno: "Ellos, desde su punto de vista, dicen que se han cubierto como se han podido… España está por debajo de la cifra media en Europa de la atención de la salud mental". "La salud mental está completamente desamparada", sentencia.

"Los menores, lamentablemente, muchos están al límite. Las familias están al límite, porque detrás de cada persona que tiene una necesidad hay muchas otras personas que sufren", defiende en Espejo Público.

En cuanto al único psicólogo que hay en Ceuta, Roger asegura que está "sobrepasado" y que tanta saturación puede acabar haciendo que el profesional se dé de baja. "Nosotros aquí en Ceuta tenemos la condición especial de que las infraestructuras no están creadas para fidelizar a esos profesionales", termina explicando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.