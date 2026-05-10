Valeria derrocha actitud con este tema de Alice Keys: "Me mola mucho tu rollo"

Valeria llega dispuesta a todo por conseguir un hueco en La Voz Kids. La joven se ha subido al escenario para interpretar 'Girl on fire' de Alice Keys.

La primera en girarse ha sido Edurne, y más tarde lo ha hecho Fonsi que se sorprendieron con la actitud de la joven. Los dos no han dudado en levantarse cuando la talent ha terminado su actuación por lo bien que lo ha hecho.

"Cómo me mola tu rollo", dijo Orozco. "Tiene un rollo encima del escenario...", señaló Edurne, impresionada.

Talento, energía y alegría son las tres cosas que destacó Luis Fonsi con su actuación. La talent no ha dudado en irse al equipo de Luis Fonsi.