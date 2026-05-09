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“Eres impresionante”: la talent de La Voz Kids que consigue un pleno en tiempo récord

Celia logró que los cuatro coaches de la Voz Kids pulsaran el botón en cuestión de segundos con una actuación que emocionó a todo el plató.

“Eres impresionante”: la talent de La Voz Kids que consigue un pleno en tiempo récord

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Celia Gil
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Celia se subió al escenario de La Voz Kids y conquistó a los coaches en cuestión de segundos con su interpretación de ‘Memory’, logrando el pleno más rápido de la noche.

Con tan solo 13 años, la talent apostó por un tema de una gran exigencia vocal y no dejó indiferente a nadie. Los cuatro coaches se giraron casi a la vez, completamente sorprendidos por su voz y su seguridad sobre el escenario.

Tras terminar la actuación, Celia no pudo contener las lágrimas al ver cumplido su sueño. La emoción se apoderó del plató en uno de los momentos más especiales de la noche.

“Eres impresionante”, le dijo Edurne al acercarse a ella, reflejando la admiración de los coaches ante una actuación que dejó claro el altísimo nivel de esta edición.

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