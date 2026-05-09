Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen, a punto de descubrir la mentira de Tasio

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡El matrimonio de los Salazar estará más roto que nunca! Pablo y Nieves confesarán a sus hijos que tendrán que disimular frente al resto, pero que su relación está rota. Además, Pablo le desvelará a Damián un importante secreto sobre Gervasio. ¿De qué se tratará?

Mientras, Tasio y Paula volverán a zanjar su relación a petición de él, que confesará que nunca tendría que haber ocurrido nada entre ellos.

Y por si fuera poco… ¡Carmen volverá a enfrentarse a Paula! ¿Se enterará la sevillana de la realidad que esconden su marido y la joven asistenta?

En otro orden de cosas, Claudia y Salva tendrán un amistoso acercamiento en el que se sincerarán. Mientras, Gorito visitará al cantinero para contarle su intención de marcharse de la colonia.

Además, Cloe rogará a Marta su perdón tras haberle ocultado una valiosa información sobre Fina. ¿Terminará perdonándola?

Finalmente, Valentina recibirá una angustiosa llamada de su madre, ¡quien la culpará de la muerte de Rodrigo! La joven no dará crédito a estas duras palabras.

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