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Isabel no se rinde tras su cuarto intento La Voz Kids

La joven se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar 'Lose Control' de Teddy Swims.

Isabel de La Voz Kids

Isabel no se rinde tras su cuarto intento La Voz Kids

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Celia Gil
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La joven, que se ha presentado tres veces al programa, volvió a subirse al escenario decidida a cumplir su sueño… y terminó viviendo uno de los momentos más inesperados de la noche.

Isabel interpretó 'Lose Control', de Teddy Swims, con una energía arrolladora, pero durante su Audición ningún coach giró su silla. Aun así, su valentía no pasó desapercibida: "Quiero aplaudir lo valiente que eres", le dijo Orozco, destacando la dificultad del tema y animándola a seguir luchando.

Cuando todo parecía terminado y la talent ya había abandonado el plató, ocurrió lo inesperado. Orozco se arrepintió de su decisión y pulsó el botón dejando uno de los momentos más emocionantes de la noche.

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