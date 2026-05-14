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Receta casera y fácil de tartitas de albaricoque, de Karlos Arguiñano: "Es muy sencillo triunfar en casa"

Teniendo la pasta brisa, solo tienes que mezclar ingredientes y montar las tartitas. Después, el horno se encarga de rematar la faena.

Receta casera y fácil de tartitas de albaricoque, de Karlos Arguiñano: "Es muy sencillo triunfar en casa"

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Para que queden crujientes por fuera y blanditas por dentro es recomendable no poner la fruta directamente sobre la masa sino crear una barrera absorbente que, además, potencie el sabor.

Ingredientes, para 4 personas

  • 200 g de masa quebrada o pasta brisa
  • 12 albaricoques maduros
  • 50 g de azúcar
  • 20 g de almendras molidas
  • 20 g de harina de arroz
  • 2 ramitas de tomillo limón
  • 4 cucharadas de mermelada de albaricoque
  • Hojas de menta para decorar
Ingredientes Tartitas de albaricoque
Ingredientes Tartitas de albaricoque | antena3.com

Elaboración

Divide la masa quebrada en 4 porciones. Forra 4 moldes de tarta desmontables de unos 10 cm de diámetro con cada una de las porciones y corta lo que sobre por los bordes.

Pon en un bol las hojas de tomillo limón. Añade la almendra molida, el azúcar y la harina de arroz, y mezcla bien. Abre los albaricoques por la mitad, deshuésalos y ponlos en el bol. Menea el bol con las manos para que los albaricoques se impregnen bien.

Añade la almendra molida, el azúcar y la harina de arroz, y mezcla bien
Añade la almendra molida, el azúcar y la harina de arroz, y mezcla bien | antena3.com

Extiende una cucharada de mermelada en cada molde y reparte encima 6 medios albaricoques. Esparce sobre ellos un poco de la mezcla que ha quedado en el bol. Coloca las tartitas en la bandeja del horno y pon la bandeja en la parte inferior. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 35 minutos. Deja atemperar durante 10 minutos.

Extiende una cucharada de mermelada en cada molde
Extiende una cucharada de mermelada en cada molde | antena3.com

Sirve las tartitas de albaricoque calientes, templadas o frías, decoradas con unas hojitas de menta.

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