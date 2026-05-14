La confesión de Miquel Valls sobre ligar en portales de empleo: "Estuve tres años con un hombre casado"

Hay una nueva tendencia en internet: ligar a través de portales de empleo. 'Más Espejo' se ha hecho eco de este nuevo método que une buscar trabajo y amor en una misma plataforma, pero esto tiene un inconveniente y Miquel Valls lo revela.

El periodista ha confesado que hace diez años, cuando era becario en una televisión, conoció a una persona a través de un portal de empleo que le dejó tres años en el psicólogo.

Según relata, todo empezó porque veía que alguien le miraba el perfil todos los días. En ese momento, Valls se atrevió a preguntarle: ¿Vas a venir a trabajar a la tele o quieres que vaya al hospital?

Llevaba una doble vida

Una pregunta que desencadenó en una relación de tres años. Pero resultó que el hombre estaba casado y "llevaba una doble vida".

Por ese motivo, el periodista advierte del problema de esta tendencia, ya que en estos perfiles laborales no consta esta faceta más personal.

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