Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Redes sociales

La confesión de Miquel Valls sobre ligar en portales de empleo: "Estuve tres años con un hombre casado"

El periodista advierte de las consecuencias de ligar a través de estas plataformas y cuenta una de sus experiencias más personales.

Miquel Valls confiesa su historia de amor.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Hay una nueva tendencia en internet: ligar a través de portales de empleo. 'Más Espejo' se ha hecho eco de este nuevo método que une buscar trabajo y amor en una misma plataforma, pero esto tiene un inconveniente y Miquel Valls lo revela.

El periodista ha confesado que hace diez años, cuando era becario en una televisión, conoció a una persona a través de un portal de empleo que le dejó tres años en el psicólogo.

Según relata, todo empezó porque veía que alguien le miraba el perfil todos los días. En ese momento, Valls se atrevió a preguntarle: ¿Vas a venir a trabajar a la tele o quieres que vaya al hospital?

Llevaba una doble vida

Una pregunta que desencadenó en una relación de tres años. Pero resultó que el hombre estaba casado y "llevaba una doble vida".

Por ese motivo, el periodista advierte del problema de esta tendencia, ya que en estos perfiles laborales no consta esta faceta más personal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Rubén Amón

Rubén Amón, sobre la 'amnesia y el autobombo' de Pedro Sánchez en Andalucía: "Es la forma de encubrir aquella gestión"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Vuelve el concurso más extremo de la televisión: ¡Salta!, con Manel Fuentes

Vuelve el concurso más extremo de la televisión: ¡Salta!, con Manel Fuentes

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nuevos datos del falso médico que estafó 30.000 euros a mujeres mayores

¡2.750 euros son suyos! Marta resuelve el Panel Final de La ruleta de la suerte

¡2.750 euros son suyos! Marta resuelve el Panel Final de La ruleta de la suerte

Alonso Caparrós relata la agresión que sufrió.
Agresión

Alonso Caparrós relata las constantes agresiones que sufre al ser reconocido: "Mi mujer me sujeta"

Martina desata la risa en su presentación: “Lo que más me encanta es hablar, incluso cuando no se debe”
Mejores momentos | 14 de mayo

Martina desata la risa en su presentación: “Lo que más me encanta es hablar, incluso cuando no se debe”

Marlaska y Guardia Civil
Guardia Civil

La gran victoria de Raquel, viuda de guardia civil: "He ganado y abro el camino para que otras puedan cobrar la indemnización"

Raquel Pérez, viuda de un guardia civil asesinado en 2018, carga contra el Ministerio del Interior y celebra la sentencia que abre la puerta a indemnizaciones para otras familias: “A mi marido lo mataron dos personas: el asesino y quien no le dio medios para defenderse”.

Rubén Amón
OPINIÓN

Rubén Amón, sobre la 'amnesia y el autobombo' de Pedro Sánchez en Andalucía: "Es la forma de encubrir aquella gestión"

El presidente del Gobierno subrayaba el buen rumbo de la economía española pese a conflictos internacionales, desastres naturales y crisis mundiales como la pandemia. Sin embargo en Espejo Público ponían el foco justo en los acontecimientos que Pedro Sánchez se dejaba en el tintero.

Receta casera y fácil de tartitas de albaricoque, de Karlos Arguiñano: "Es muy sencillo triunfar en casa"

Receta casera y fácil de tartitas de albaricoque, de Karlos Arguiñano: "Es muy sencillo triunfar en casa"

Miquel Valls confiesa su historia de amor.

La confesión de Miquel Valls sobre ligar en portales de empleo: "Estuve tres años con un hombre casado"

Un hombre de 42 años agrede a sus padres y se queda con su vivienda.

"Perdió la visión de un ojo y tiene varias costillas rotas": unos padres desesperados por la violencia de su hijo

Publicidad