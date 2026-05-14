Hantavirus, última hora en directo del brote detectado en el crucero: Los cuatro niños franceses que tuvieron contacto con un contagiado dan negativo

La ciudadana francesa infectada por el hantavirus andino continúa en "estado grave" e ingresada en cuidados intensivos del hospital Bichat de París. Está recibiendo cuidados paliativos y se encuentra asistida por un pulmón artificial. Debido a la rapidez con la que han evolucionado los síntomas en estas pacientes, los expertos galos tratan de saber si nos enfrentamos a una mutación del virus que pueda contagiarse de una forma más sencilla.

El resto de pasajeros franceses que viajaban en el crucero donde se detectó el virus de hantavirus, cuatro en total, siguen dando "negativo y no presenten ningún síntoma, añadió el Ejecutivo en un comunicado".

Mientras, en nuestro país el único, hasta el momento, positivo en hantavirus sigue vigilado en la planta 22 del Hospital Gómez Ulla. Los datos que se han ido conociendo indican que se trata de un hombre de 70 años que viajaba en el crucero MV Hondius, está aislado, estable y con síntomas leves que pasan por febrícula y afecciones respiratorias.

En ese mismo hospital, pero en la planta 13, se encuentran el resto de españoles que cumplen cuarentena y que hasta la fecha han dado negativo en todas las pruebas que se les han realizado.

Esta crisis sanitaria ha roto por completo las relaciones políticas entre el gobierno canario y el central. Clavijo sigue vertiendo acusaciones hacia Moncloa mientras la oposición tira de ironía para preguntarle: "¿Dónde estaba usted, señor presidente, en una ratonera?".

Sin guardar relación con el hantavirus, otro crucero que zarpó de Florida (EE.UU.) la semana pasada volverá a atracar de nuevo en el estado en los próximos días. Más de 100 personas están enfermas con un norovirus, un virus que causa gastroenteritis aguda.

Para contener el brote, el personal del bote aumentó la "limpieza y desinfección", aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de "limpieza" y para reportar los casos, según detalló el escrito.