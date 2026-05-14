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Agresión violenta

"Perdió la visión de un ojo y tiene varias costillas rotas": unos padres desesperados por la violencia de su hijo

Los padres de un hombre de 42 años denuncian la desesperada situación están viviendo: su hijo se ha quedado con su casa tras agredirles varias veces.

Un hombre de 42 años agrede a sus padres y se queda con su vivienda.

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Espejo Público
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Una familia de La Palma, Canarias, "no puede más". Así lo han manifestado los padres de un hombre de 42 años que hace unos meses salió de la cárcel tras cumplir una condena de 4 años. La madre asegura que su hijo tuvo problemas con la droga: "No ha quedado muy bueno de la cabeza por eso".

Sus progenitores denuncian las constantes escenas violentas que han sufrido a manos de su hijo. El padre, que fruto de las agresiones perdió la visión de un ojo, acudió al hospital en uno de los ensañamientos de su hijo por la rotura de varias costillas. "Cualquier día va a haber una desgracia", lamenta la madre.

Ha echado a sus padres de casa

A machetazos y a gritos de: "Por las buenas o por las malas". Así intentaba entrar el hombre en casa de sus progenitores y cuando lo conseguía destruía todo lo que había a su paso.

Ahora, ya se ha hecho con la vivienda y ha echado a sus padres, que se han ido a vivir a casa de su otra hija. Una situación que favorece el hecho de que la Justicia no le impida entrar en la casa, ya que le pertenece a sus padres y, por tanto, tiene derecho a estar en ella.

Estos, ante la insostenibilidad de la situación que viven y las constantes amenazas, piden que la jueza tome cartas en el asunto y solicitan una orden de alejamiento.

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