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Guiso de habas a la andaluza, una receta de temporada de Karlos Arguiñano

Arguiñano ha elaborado un guiso con habas de temporada que le sugieren en la comunidad de Cocina Abierta desde Andalucía.

Guiso de habas a la andaluza

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Baja el fuego antes de añadir el huevo. Si el guiso hierve con demasiada fuerza, el huevo puede cuajarse bruscamente y separarse en lugar de integrarse suavemente.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 kg de habas tiernas con calzón
  • 3 alcachofas
  • 3-4 hojas de lechuga
  • 3 cebolletas
  • 4 huevos
  • Aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 2 cucharadas de pimentón dulce
  • 1 hoja de laurel
  • Perejil
Ingredientes Guiso de habas a la andaluza
Ingredientes Guiso de habas a la andaluza | antena3.com

Para el majado:

  • 5 dientes de ajo
  • 3 rebanadas de pan duro
  • 1 cucharadita de comino en grano
  • 18-20 granos de pimienta negra
  • 1-2 cucharadas de vinagre
  • Sal
Ingredientes para el majado
Ingredientes para el majado | antena3.com

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica las cebolletas, añádelas a la cazuela, sazona y deja que se pochen durante 10 minutos aproximadamente.

Mientras se pocha la cebolleta aprovecha para limpiar las hortalizas. Retira las hojas exteriores de las alcachofas, corta los tallos y las puntas y parte cada una en 4 trozos. Retira las puntas de las habas, lávalas y córtalas en trozos de 2 centímetros aproximadamente. Parte las hojas de lechuga. Reserva todo.

Cuando la cebolleta esté pochada, agrega el pimentón a la cazuela y rehógalo un poco. Introduce las hortalizas y la hoja de laurel. Sazona, tapa y cocina durante 18-20 minutos, hasta que las habas estén casi tiernas.

Introduce las hortalizas y la hoja de laurel
Introduce las hortalizas y la hoja de laurel | antena3.com

Para hacer el majado, calienta 4-5 cucharadas de aceite en una sartén. Lamina 4 dientes de ajo y sofríelos en la sartén. Cuando estén dorados, escúrrelos y pásalos al mortero. Trocea el pan y fríelo en la misma sartén. Escurre el exceso de aceite y ponlo en el mortero. Añade un ajo pelado y picado crudo. Agrega una pizca de sal, el comino y los granos de pimienta. Maja bien. Añade el vinagre y mezcla bien.

Introduce el majado en la cazuela de las hortalizas
Introduce el majado en la cazuela de las hortalizas | antena3.com

Introduce el majado en la cazuela de las hortalizas, remueve y cocina el conjunto unos 10 minutos más, hasta que las habas estén completamente tiernas. Retira la hoja de laurel y casca sobre la cazuela 4 huevos, uno por persona. Pon una pizca de sal sobre cada uno, tapa y cocina durante 2 minutos más. Sirve enseguida con una hojita de perejil.

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