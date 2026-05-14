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Capítulo 559 de Sueños de libertad;13 de mayo: Marta, decidida a viajar a Argentina para buscar a Fina

SUEÑOS DE LIBERTAD

Marta toma una decisión inesperada y prepara su marcha a Argentina para reencontrarse con Fina

Marta está decidida a cambiar su destino tras asumir que necesita encontrar a Fina lejos de España cuanto antes.

Marta comunica a Pelayo su intención de viajar a Argentina para buscar a Fina después de no poder olvidarla. La decisión llega en un momento marcado por la incertidumbre y las dudas sobre su futuro.

Mientras organiza su salida, quienes la rodean reaccionan con sorpresa ante un paso que puede alterar definitivamente su vida. Marta se aferra a la esperanza de reencontrarse con Fina y recuperar lo que perdió.

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