Marta toma una decisión inesperada y prepara su marcha a Argentina para reencontrarse con Fina

Marta comunica a Pelayo su intención de viajar a Argentina para buscar a Fina después de no poder olvidarla. La decisión llega en un momento marcado por la incertidumbre y las dudas sobre su futuro.

Mientras organiza su salida, quienes la rodean reaccionan con sorpresa ante un paso que puede alterar definitivamente su vida. Marta se aferra a la esperanza de reencontrarse con Fina y recuperar lo que perdió.