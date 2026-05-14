Mejores momentos | 14 de mayo
Martina desata la risa en su presentación: “Lo que más me encanta es hablar, incluso cuando no se debe”
La concursante reconoce durante su presentación que nada le gusta más que hablar, algo que ha desencadenado un chascarrillo tras otro.
Martina viene de Barakaldo y reconoce que, entre sus aficiones, “lo que más le encanta es hablar”. Algo que ha fascinado a Jorge Fernández que, antes de comenzar cada programa, asegura que les pide a los concursantes que no se limiten a decir las letras, sino que también hablen un poco para que todo sea más ameno.
Y viendo la presentación completa de Martina, seguro que este programa da para mucho. La del atril amarillo, tras confesar su pasión por la comunicación, ha contado lo que le dijo su marido antes de venir a La ruleta.
“Mi marido me dijo: ¡tú ve a concursar que hablar ya hablas en casa!”, reconoce Martina entre risas. ¡No te pierdas este gran comienzo de La ruleta!
