¿Qué impacto tiene la retirada del pasaporte en Begoña Gómez y Pedro Sánchez?: Inocencio Arias lamenta el daño reputacional a España

Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular, deberá entregar esta semana su pasaporte y no podrá salir de España. Son algunas de las medidas que acordó el este sábado el juez Juan Carlos Peinado, que además obligará a la mujer del presidente del Gobierno a comparecer cada 15 días en el juzgado.

“Esto para la imagen de España no es bueno”

Inocencio Arias, diplomático y exembajador de España ante la ONU, ha estado hoy en Espejo Público para valorar el impacto que puede tener una decisión como esta para la imagen y la reputación de España. “Afecta mucho a nuestra imagen. Por ejemplo, hoy el Financial Times, y va a ocurrir con toda la prensa internacional, recoge un artículo en el que no solo habla del tema de Doña Begoña, sino que por primera vez pone el mosaico entero”, explica el diplomático refiriéndose a todos los casos de corrupción que rodean al partido socialista y al gobierno.

Arias asegura que las consecuencias para España serán sobre todo de calado reputacional. “Esto no quiere decir que Sánchez no pueda negociar mañana con Ucrania o con Europa, pero la imagen de España, sinceramente, creo que se va a empañar mucho porque es un caso demasiado llamativo”.

“Un periodista que está destinado en Madrid, como el corresponsal del Financial Times, o cualquier embajada de Madrid como la argentina, la francesa o la marroquí hace un informe semanal sobre lo que ha ocurrido en España. Esta semana todos van a decir que todo el conjunto de personas alrededor de Sánchez están acusados de corrupción. Si esto es bueno para España, que venga Dios y lo vea. Esto es muy malo para nuestra imagen”, subraya el exembajador de España ante la ONU.

¿Podría ir Begoña Gómez a la final del Mundial si jugara España?

“Ella no podría viajar a la final del Mundial. Podría viajar Pedro Sánchez, pero imagino que en la final del Mundial el que iría es el rey”, explicaba Arias que concluía recordando que el juez Peinado “a parte de retirarle el pasaporte, le ha dicho que no puede abandonar el territorio nacional. Y si el juez lo ha dicho, ella no puede abandonar el territorio nacional. Veremos qué dice la Audiencia Provincial”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.