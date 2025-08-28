Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

JÓVENES Y TENSIÓN

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

La polarización se cuela en todos los lugares de nuestra sociedad. También en la sección con jóvenes de nuestro programa, que ha venido generando mucha polémica en redes durante las últimas semanas. Hoy hemos querido preguntarles a dos de nuestros jóvenes que han sido objeto de viralidad cuáles creen que son las razones.

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

Publicidad

Alejandro del Amo
Publicado:

La polarización está en todo. Prueba de ello es la polémica que se ha generado en redes sociales respecto a dos jóvenes invitados al programa en semanas anteriores. Jon Echevarría y Gonzalo de Grado son estudiantes y cada uno tiene una ideología distinta. Uno es conservador y otro es progresista, pero los dos han sido virales en redes sociales por motivos muy distintos.

¿Puede un progresista llevar un polo de marca?

En su primera aparición en nuestro programa, Gonzalo de Grado vestía un polo valorado en torno a 100€ según la página web de la marca. Su ideología, progresista, provocó que muchos usuarios en las redes sociales lo llamasen hipócrita. Hoy, Gonzalo ha vuelto a nuestro programa y lo ha hecho con el mismo polo. "Que se queden tranquilos: es de segunda mano y me costó 7 euros", ha explicado el joven.

Polémica por ser estudiante y tener cargo en el PP

El otro joven, Jon Echeverría es estudiante de Derecho y Economía. Así le presentamos la semana pasada, pero las redes ardieron por su cargo en Nuevas Generaciones del PP de Guipúzcoa. Hoy Jon ha querido aclararlo: "Soy estudiante y, además, soy afiliado de base de un partido político. A mí nadie me llamó en representación de ningún partido, sino como estudiante únicamente".

Aunque ambos han sido objeto de polémicas, Gonzalo, joven progresista, ha querido subrayar que no pueden compararse porque el joven conservador, "reprodujo un discurso de partido, que fue muy desafortunado". Por su parte, Jon ha querido destacar que "no viene a sueldo de nadie, y solo viene a defender su opinión". "Lo que le molesta a la gente es que vengas a repetir el mismo discurso que el del PP", ha dicho el progresista.

¿A qué se debe la polarización?

El joven conservador ha situado el origen de este auge de polarización en las elecciones de 2023: "Frente a un partido que ganó las elecciones, lo que vimos fue un Pedro Sánchez que quería alzar un muro de españoles, entre el bloque reaccionario y el progresista. Quien polariza es quien habla de derecha y ultraderecha como si fuera un elemento maligno cuando estamos refiriéndonos a la mitad de los españoles", ha subrayado Jon.

Al señalamiento a Sánchez, el joven progresista ha respondido que la polarización se debe a "crisis estructurales, que el Partido Popular también afrontaría si llegase al Gobierno". "Me gustaría pensar que vamos a tener una irrupción de nuevas fuerzas políticas en el espectro español, que realmente planteen alternativas estructurales a la sociedad", ha concluido Gonzalo de Grado, esperanzado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Más Espejo desvela los motivos de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales y el lugar donde se refugia

Anabel Gil
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

Sopa de lentejas con flan cremoso de queso

Joseba Arguiñano prepara un plato original: sopa de lentejas con flan cremoso de queso

Anabel Gil

Más Espejo desvela los motivos de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales y el lugar donde se refugia

"Vaya recetón para arrancar el verano": solomillo de ternera con setas, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Sabor y sencillez: Arguiñano elabora un solomillo de ternera con setas shimeji

Vecino afectado incendio Galicia
Incendios

Un vecino afectado hace cuentas tras la pérdida de su casa, quemada, y pide desesperado las ayudas: "El Gobierno promete y no da nada"

Eva González
Nueva temporada

Eva González se enfrenta al reto de adivinar las voces de los coaches de La Voz… ¡y lo supera con nota!

Eva González calienta motores para el estreno de La Voz 2025 en Antena 3 con un reto muy especial: adivinar las voces de los coaches… ¡pero distorsionadas! La presentadora ha demostrado ha demostrado que conoce a la perfección a los cuatro artistas.

Carlos
HENRY MÉNDEZ

Los vecinos de Vallecas, sobre el "¡Odio a los rojos!" de Henry Méndez: "Como venga soy capaz de bajar y tirarle un tomate"

Inmaculada Sanz se ha defendido de las acusaciones en Espejo Público: "No vamos a cancelar a ningún artista por sus opiniones personales".

Gonzalo Sarasqueta

Gonzalo Sarasqueta acusa a Marhuenda de hacer una "interpretación sesgada" del reparto de menores migrantes: "Soy migrante y no voto a Pedro Sánchez"

Vecina Zamora

Marina contó a los Reyes lo vivido en su pueblo tras su visita a las zonas afectadas por los incendios: "Si no se llega a quedar gente..."

Al Bano

Al Bano y Romina Power, juntos de nuevo sobre el escenario: "El matrimonio se acabó, hay que respetar los deseos de cada uno"

Publicidad