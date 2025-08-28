¿Por qué se cuela la polarización en todo? Hablamos con dos jóvenes sobre la situación política

La polarización está en todo. Prueba de ello es la polémica que se ha generado en redes sociales respecto a dos jóvenes invitados al programa en semanas anteriores. Jon Echevarría y Gonzalo de Grado son estudiantes y cada uno tiene una ideología distinta. Uno es conservador y otro es progresista, pero los dos han sido virales en redes sociales por motivos muy distintos.

¿Puede un progresista llevar un polo de marca?

En su primera aparición en nuestro programa, Gonzalo de Grado vestía un polo valorado en torno a 100€ según la página web de la marca. Su ideología, progresista, provocó que muchos usuarios en las redes sociales lo llamasen hipócrita. Hoy, Gonzalo ha vuelto a nuestro programa y lo ha hecho con el mismo polo. "Que se queden tranquilos: es de segunda mano y me costó 7 euros", ha explicado el joven.

Polémica por ser estudiante y tener cargo en el PP

El otro joven, Jon Echeverría es estudiante de Derecho y Economía. Así le presentamos la semana pasada, pero las redes ardieron por su cargo en Nuevas Generaciones del PP de Guipúzcoa. Hoy Jon ha querido aclararlo: "Soy estudiante y, además, soy afiliado de base de un partido político. A mí nadie me llamó en representación de ningún partido, sino como estudiante únicamente".

Aunque ambos han sido objeto de polémicas, Gonzalo, joven progresista, ha querido subrayar que no pueden compararse porque el joven conservador, "reprodujo un discurso de partido, que fue muy desafortunado". Por su parte, Jon ha querido destacar que "no viene a sueldo de nadie, y solo viene a defender su opinión". "Lo que le molesta a la gente es que vengas a repetir el mismo discurso que el del PP", ha dicho el progresista.

¿A qué se debe la polarización?

El joven conservador ha situado el origen de este auge de polarización en las elecciones de 2023: "Frente a un partido que ganó las elecciones, lo que vimos fue un Pedro Sánchez que quería alzar un muro de españoles, entre el bloque reaccionario y el progresista. Quien polariza es quien habla de derecha y ultraderecha como si fuera un elemento maligno cuando estamos refiriéndonos a la mitad de los españoles", ha subrayado Jon.

Al señalamiento a Sánchez, el joven progresista ha respondido que la polarización se debe a "crisis estructurales, que el Partido Popular también afrontaría si llegase al Gobierno". "Me gustaría pensar que vamos a tener una irrupción de nuevas fuerzas políticas en el espectro español, que realmente planteen alternativas estructurales a la sociedad", ha concluido Gonzalo de Grado, esperanzado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.