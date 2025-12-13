Antena3
La sorpresa de Malú a sus dos talents en la última semifinal de La Voz: “Me gustaría invitaros a las dos”

La coach ha tenido un detalle con Audrey y Victoria tras cantar con ellas sobre el escenario ‘Ni un segundo’.

Malú y sus dos talents

Julián López
Publicado:

Malú se ha subido al escenario de La Voz en la última semifinal para disfrutar junto a sus dos talents, Audrey y Victoria, cantando juntas ‘Ni un segundo’, firmando uno de los momentazos de la gala.

¡Inolvidable! Malú se une a Victoria y Audrey en un número lleno de emoción

Tras finalizar la actuación, Malú ha querido agradecer estos momentos únicos y mágicos que es capaz de vivir sobre este impresionante escenario, y ha querido aprovechar el momento para darle una sorpresa a sus talents.

Como Malú va a realizar una serie de conciertos en Madrid en febrero y marzo de 2026, la coach no ha dudado ni un segundo, ¡y quiere contar con Audrey y Victoria! “Me gustaría invitaros a las dos”, ha comentado Malú ante la sorpresa y estupefacción de las dos chicas.

Además, la coach ha señalado a sus compañeros de sillón: “Me gustaría veros allí alguno de los días”, ha pedido Malú. ¡Menuda residencia de conciertos se nos viene por delante! ¿Veremos al resto de coaches con Malú en estas fechas tan especiales?

Victoria

Sensibilidad y verdad en el escenario: Victoria cautiva con Carlos Rivera

Malú y sus dos talents

