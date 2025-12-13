La emoción de Pablo López al reencontrarse con el piano de su colegio: “Este fue el día que me enamoré”

La última semifinal de La Voz ha tenido grandes momentos en los que las emociones han estado a flor de piel. Pablo López, que no pudo cantar al inicio del programa con los otros coaches, sí pudo subirse al escenario con sus talents para cantar ‘El patio’ junto a sus talents.

El piano es una extensión más de Pablo López en el escenario, un instrumento del que no puede despegarse desde que era un niño pequeño. Ese amor debe celebrarse, y La Voz le tenía preparada una gran sorpresa al coach malagueño en esta segunda semifinal.

Le han dado a Pablo López un hilo rojo que le conecta con algo muy especial, y al otro lado del escenario, ahí estaba: un piano más pequeño de lo normal, blanco... Pero el malagueño lo ha reconocido enseguida: ¡su primer piano!

En concreto, el piano de su colegio, el primero que tocó y con el que empezó a hacer música desde tan temprana edad, donde nació su pasión por este instrumento. Pablo López ha contado cómo fue aquel día en el que vio por primera vez al piano: “Me enamoré para siempre”, reconoce el coach.

Pablo López ha abierto su corazón y ha compartido sus sentimientos hacia este instrumento que ya es inherente a él, y con el que “no le quedaba otra que hablar este lenguaje” ya que tenía problemas para expresarse y podía decirle a la gente lo que quería.

“Qué importante es esa gente que se dan cuenta que hay algo en alguien y lo pueden sacar”, añade Eva González, recordando con Pablo los profesores de su colegio. Además, la presentadora de La Voz le ha reconocido al coach que tiene una manera de recuperar el piano para quedárselo. ¡Dale al play y descúbrelo en el vídeo!