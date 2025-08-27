Polémicas vacaciones de Sánchez: de La Mareta a Andorra

El debate está servido en las redes sociales. El Partido Popular ha subido este mensaje a la red social X: “Nosotros proponemos colocar la pulsera telemática a los pirómanos (como ya hacen en otro países) mientras Pedro Sánchez disfruta de la pulsera de ‘todo incluido’ en La Mareta para ir a bucear. Cada uno sus prioridades”.

Cuarenta minutos después el PSOE respondía con otra publicación. La famosa foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado y con el título: Todo incluido. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acusa a Sánchez de megalomanía por el gran dispositivo de seguridad con el que ha contado el presidente durante sus vacaciones.

La opinión de Pepa Gea

En el programa de hoy de Espejo Público las colaboradoras han debatido sobre las polémicas vacaciones del presidente del Gobierno. Pepa Gea, periodista Onda Cero, reconoce el “derecho a vacaciones” de todo el mundo. Pero recuerda que “España sigue ardiendo” y que los vuelos de Sánchez en el Falcon han costado 200.000 euros. “El presidente del Gobierno ha anunciado una serie de medidas, algunas que estaban, también en esto de la emergencia climática en España y emergencia climática también es coger un Falcon durante varios viajes y que estén vacíos”, enfatiza Gea.

Por su parte, Afra Blanco, activista, tiene clara su postura: “No soy amiga de entrar en el debate sobre si los políticos tienen que tener derecho a descanso. Ahora si estamos dispuestos a abrir esa puerta, abramos. Tiene derecho a comer, como dijo Quiñones, que estaba en Gijón mientras su comunidad autónoma ardía”.

"Ya estamos con el ‘y tú más’"

Pepa Gea le responde: “Ya estamos con el ‘y tú más’. A mi este discurso no me vale, estamos hablando de un presidente del Gobierno de España”. Y Afra insiste en centrar el debate político: “Me gustaría que los políticos hablasen de política y de las políticas y no se dedicaran a hablar de si el señor Quiñones estaba comiendo cuando su comunidad ardía, si Ayuso estaba en Miami mientras sus bomberos forestales estaban en huelga o pagó 4,3 millones de euros de todos los madrileños para comprar un chalé”.

Por otro lado, Gema Huesca, periodista de La Razón,también aboga por el derecho a descansar de los políticos: “No se trata de que te pille en un sitio u en otro, el problema es la reacción. Los Reyes lo captan a la primera, saben dónde tienen que estar y cuándo tienen que estar y con quién tienen que estar. De ahí viene esa desafección. Los representantes políticos son servidores públicos y tienen que estar cuando ocurren las desgracias”.

