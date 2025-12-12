Antena3
Cándido Méndez cuestiona el rescate de 'Plus Ultra' que investiga ahora la UDEF: "Como considerar estratégica la ferretería de la esquina"

El rescate público de la compañía aérea 'Plus Ultra' ha estado bajo sospecha de irregularidades desde que fue aprobado en 2021 por el Consejo de Ministros del segundo Gobierno de Pedro Sánchez. Tras las últimas informaciones de supuesto desvío económico para blanquear dinero con origen en Venezuela.

Cándido Méndez

Andrés Pantoja
La operación del rescate de la compañía aérea 'Plus Ultra' está en el punto de mira de Anticorrupción. El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2021 destinar 53 millones de euros de dinero público a esta empresa que no destacaba precisamente por ser de las principales operadoras de tráfico aéreo, ni conocida por buena parte de la ciudadanía.

"Compañía que nadie conocía y con la que nadie había volado", apuntaba la periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso.

El exsecretario general del sindicato UGT, Cándido Méndez, recurría a la ironía y al mismo tiempo hacía un análisis contundente de esta operación: "Considerar estratégica a la compañía 'Plus Ultra' hubiera sido como considerar estratégica la ferretería de la esquina que hay cerca de mi casa".

Bulos, versiones y verdades

Cándido evitaba compartir su opinión personal a este respecto pero sí instaba a una investigación. Cuestión que por otra parte ya estaría en marcha, después de la detención del CEO y el dueño de 'Plus Ultra' que se han producido conjuntamente al registro de su sede.

Sí se mojaba el ex líder sindical a la hora de atribuir las responsabilidades jurídicas de la operación de rescate, en una época de transición en el Ejecutivo. "La capacidad de decisión del presidente en funciones de entonces, que era el vicepresidente, porque había esa vacante que pesa mucho".

Por último Cándido abordaba la defensa a la que habría recurrido 'la versión oficial': "¿Bulo es una manera mediática actual de decir mentira, no? Bueno... Entre las dos declaraciones de Ábalos (…) yo creo que la verdad estaba en la primera".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Francisco Marhuenda

Paco Marhuenda, tras escuchar las conversaciones de José Luis Ábalos con ex Miss Asturias: "Ves a un garrulo"

