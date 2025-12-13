En sus memorias
El sonrojante error de Isabel Preysler con el novio de Tamara Falcó: “Le llamó como mi perro”
La tertuliana de El Hormiguero señala un fallo del libro de su madre y ésta le señala que estará corregido en la segunda edición.
Isabel Preysler ha sido la invitada estrella de la tertulia de actualidad de El Hormiguero, donde ha presentado sus memorias, ‘Mi verdadera historia’. Como si fuese una rueda de prensa, los tertulianos han podido hacerle una pregunta a socialité.
Entre otras, Tamara Falcó le preguntó a su madre si hubiese hecho alguna cosa de manera distinta en su vida, un momento que finalizó de la manera más tierna con un abrazo entre madre e hija.
La charla entre madre e hija ha continuado, contando secretos y detalles de su vida más cotidiana. Pablo Motos le ha preguntado a Tamara Falcó si ha descubierto algo de su madre que no sabía tras leer el libro. Y la tertuliana ha sorprendido con su respuesta.
“No se acordaba de mi novio americano, y le llamó como mi perro”, ha señalado Tamara, un momento sonrojante de su madre del que ya era consciente: “Ya lo han corregido en la segunda edición”, ha confesado Isabel Preysler. ¡Dale play al vídeo y no te pierdas este momentazo!
