Sebastián Yatra pide que salga al escenario la madre de su talent para valorarle: “Le daba mucho miedo esta canción”

Oihan ha sido puro sentimiento sobre el escenario, y como Yatra no encontraba qué palabras usar para valorarle, ha pedido que sea su madre quien lo haga.

Madre de Oihan

Julián López
Publicado:

Oihan ha sido el primer talent de Sebastián Yatra en subirse al escenario en la última semifinal de La Voz. Y el joven talent vasco nos ha puesto los pelos de punta con su interpretación de ‘Como una ola’, poniendo las palabras de Rocío Jurado en cada rincón del escenario y de nuestros corazones.

Oihan

Yatra se ha quedado completamente boquiabierto tras la actuación de su talent, y ha lanzado una inocente pregunta que poco ha tardado en hacer realidad: “¿Puedo hablar con la mamá de Oihan?”, ha preguntado, pidiendo que la señora saliese del público y se sentase en su sillón de coach.

La madre de Oihan ha bajado muy entusiasmada, siendo acompañada por Yatra y recibiendo el emotivo abrazo de su hijo. Eva González le ha preguntado a la madre del talent por qué debería ser Oihan uno de los finalistas de La Voz 2025, y la señora ha abierto su corazón para compartir sus sentimientos.

“Primero porque ha cantado maravillosamente, nos ha emocionado a todos”, ha señalado, para después confesar que a Oihan “le daba mucho miedo esta canción”, pero que la ha cantado muchas veces en casa y, por ello, “ha tenido el valor de cantarla” sobre el escenario de La Voz.

Tras las palabras de la madre, Yatra ha completado el alegato de ella para comentar por qué Oihan debía ser uno de los finalistas: “Me volaste la cabeza”, ha sentenciado el colombiano. ¡Dale al play y no te pierdas la valoración más emotiva y especial de la última semifinal de La Voz!

Kimy

¡El momento más mágico de la noche! Kimy emociona al público con ‘Before You Go’

