Los efectos desconocidos de los alimentos: descubre cómo puede afectar el aguacate, el arroz o la ensalada a tu salud
Luis Alberto Zamora desmonta algunas ideas instaladas en el imaginario colectivo sobre alimentos cotidianos y explica cómo pueden afectar realmente al apetito y al estado de ánimo.
Hay alimentos con un efecto desconocido que pocos conocen. El aguacate, el arroz o el café son solo algunos que pueden afectar a nuestra salud inesperadamente y Nutriman nos ha contado todos los detalles.
Nutriman arranca hablando del aguacate, al que describe como el "apaga-antojos". Gracias a su mezcla de grasa saludable y fibra, ofrece una saciedad que se mantiene hasta seis horas y contribuye a estabilizar el humor al influir en la serotonina.
En cambio, las ensaladas, sobre todo las de hojas verdes, generan el efecto opuesto. Su digestión rápida hace que el hambre y los antojos regresen en poco tiempo, pese a su reputación de plato ligero.
Respecto al café, el especialista señala que, un par de horas después de tomarlo, es habitual sentir más hambre y cierto nerviosismo, un efecto que muchos desconocen.
Finalmente, aclara que el arroz tampoco sacia tanto como se cree. Para mantener el apetito bajo control, recomienda combinarlo siempre con verduras y proteínas, obteniendo así una comida más completa y estable. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!
