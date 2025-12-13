Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, otra vez a punto de besarse

La francesa reconocerá a la De la Reina que le es muy difícil no dejarse llevar con ella.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Cristina seguirá un poco conmocionada por la muerte de su exnovio Beltrán.

En otro orden de cosas, doña Clara comunicará a las chicas de la tienda que la Casa Cuna ha sido premiada por la Asociación de empresarios de Toledo.

Además, Cloe no podrá evitar acercarse más y más de nuevo a Marta de la Reina y... ¡la francesa estará a punto de besarla! ¿Qué va a pasar?

En relación con esto, Pelayo avisará a Marta para que se ande con mucho ojo, pero ella no cree que Cárdenas pueda usar nada en su contra. Cualquier mínimo desliz podría delatarles. Y es que Cárdenas se ha propuesto hacerles la vida imposible para vengarse de Pelayo por quitarle el puesto de gobernador.

Por otra parte, ¡Tasio estará más celoso que nunca de David! “Lo que me preocupa de verdad no es como te mira él, es como le miras tú!”, le dirá a Carmen. ¿Será verdad que está empezando a sentir algo de nuevo por el que fue su novio alguna vez?

María avisará a Gabriel de que, mientras Delia siga en la colonia, su plan corre peligro. Eso sí, Delia sigue creyendo la versión de su hijo.

También lo hace Begoña que, aunque llego a dudar en cierto momento de su marido, le confirmará a Luz que Delia ha odiado todos estos años a los De la Reina. Andrés seguirá teniendo una única misión: desenmascarar a su primo delante de todos. ¿Lo conseguirá?

Adelántate al capitulazo de Sueños de libertad ya disponible en atresplayer.

