Y AHORA SONSOLES
Los jóvenes españoles rechazan pagar impuestos pese a reconocer su importancia
En Y ahora Sonsoles se analizó el sentir de la juventud hacia la fiscalidad. Muchos aseguran que no quieren trabajar meses solo para destinar su sueldo a impuestos.
El debate en Y ahora Sonsoles mostró la distancia de los jóvenes con el sistema tributario. Aunque reconocen que los impuestos sostienen servicios básicos, no ven justo dedicarles gran parte de su salario.
Uno de los participantes expresó que no le parece razonable trabajar siete meses para cumplir con esta obligación. Un pensamiento compartido por otros que refleja el malestar hacia la elevada carga fiscal.