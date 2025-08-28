Última hora incendios en España en directo: El fuego da una "tregua" en Galicia y preocupa el incendio de Fasgar en León

En Castilla y León el incendio que más preocupa ahora mismo es el de Fasgar, que se ha descontrolado en las últimas horas por la entrada de rachas de viento. Los incendios forestales que afectan a la provincia de León evolucionan de forma "positiva".

La mejora ha permitido que los vecinos de 10 localidades hayan podido regresar a sus casas tras haber sido desalojados por el avance de los incendios de Garaño y La Baña.El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha detallado que pueden volver a sus casas sin restricciones las localidades de Vinayo, Piedrasecha, Sagüera de Luna, Portilla de Luna, Mora de Luna y Vega de Caballeros.

Asimismo, se ha procedido al realojamiento de los vecinos de Castrohinojo, Forna, Encinedo y Trabazos sin restricciones ante la evolución favorable del incendio de La Baña, cuyo confinamiento se ha levantado.

No obstante, todavía siguen activos varios fuegos en gravedad 2 que "preocupan" a los bomberos y son los de Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Colinas del Campo de Martín Moro y Garaño.

Incendios en Galicia

En otros puntos de España también continúa la lucha contra el fuego. Se ha conseguido estabilizar uno de los focos activos de Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que comenzó el lunes, día 18, y entró a Galicia desde Castilla y León, y que calcina 5.000 hectáreas.

También están controlados los fuegos de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas); y el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas). Sigue activo el incendio de A Pobra do Brollón, que continúa en 900 hectáreas.

Permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 hectáreas); el de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas); y el de Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas). Asimismo, se mantienen controlados los fuegos de Maceda (3.500 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).

También mejora también la situación en Asturias, el incendio de Ibias ya está perimetrado aunque no está controlado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.