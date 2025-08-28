Incendios
Última hora incendios en España en directo: El fuego da una "tregua" en Galicia y preocupa el incendio de Fasgar en León
Los incendios dan una tregua en Galicia y ya hay varios fuegos controlados.
En Castilla y León el incendio que más preocupa ahora mismo es el de Fasgar, que se ha descontrolado en las últimas horas por la entrada de rachas de viento. Los incendios forestales que afectan a la provincia de León evolucionan de forma "positiva".
La mejora ha permitido que los vecinos de 10 localidades hayan podido regresar a sus casas tras haber sido desalojados por el avance de los incendios de Garaño y La Baña.El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha detallado que pueden volver a sus casas sin restricciones las localidades de Vinayo, Piedrasecha, Sagüera de Luna, Portilla de Luna, Mora de Luna y Vega de Caballeros.
Asimismo, se ha procedido al realojamiento de los vecinos de Castrohinojo, Forna, Encinedo y Trabazos sin restricciones ante la evolución favorable del incendio de La Baña, cuyo confinamiento se ha levantado.
No obstante, todavía siguen activos varios fuegos en gravedad 2 que "preocupan" a los bomberos y son los de Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Colinas del Campo de Martín Moro y Garaño.
Incendios en Galicia
En otros puntos de España también continúa la lucha contra el fuego. Se ha conseguido estabilizar uno de los focos activos de Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que comenzó el lunes, día 18, y entró a Galicia desde Castilla y León, y que calcina 5.000 hectáreas.
También están controlados los fuegos de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas); y el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas). Sigue activo el incendio de A Pobra do Brollón, que continúa en 900 hectáreas.
Permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 hectáreas); el de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas); y el de Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas). Asimismo, se mantienen controlados los fuegos de Maceda (3.500 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).
También mejora también la situación en Asturias, el incendio de Ibias ya está perimetrado aunque no está controlado.
Última hora de los incendios en España: La vicepresidenta tercera declaró el miércoles
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha declarado que cada comunidad autónoma "tiene que saber cómo tiene que dimensionar sus servicios para conseguir una respuesta adecuada antes y durante los incendios".
Última hora de los incendios en España: Hectáreas quemadas en España
Según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus, los incendios en España han quemado entre el 1 y el 21 de agosto un total de 362.473 hectáreas, y de forma más concreta, en Extremadura se estima que sean 45.000.
Incendios en España en directo: Reestablecida circulación entre Madrid-Barcelona
Adif ha anunciando que la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado reestablecida, tras la interrupción que se produjo en la tarde del miércoles debido a un incendio próximo a las vías del tramo entre la estación de Guadalajara Yebes y Brihuega, en la provincia de Guadalajara.
Incendios en España en directo |
El lago de Sanabria, en Zamora, preocupa. Las orillas están llenas de ceniza por los incendios. La coordinadora rural alerta del riesgo de contaminación del agua y pide que se tomen medidas con urgencia.
Incendios en España en directo | Vecinos de 10 localidades de CyL pueden regresar a sus casas
La mejoría en los incendios permite que los vecinos de 10 localidades de Castilla y León puedan volver a sus hogares.
Los habitantes de las localidades de Vinayo, Piedrasecha, Sagüera de Luna, Portilla de Luna, Mora de Luna y Vega de Caballeros podrán regresar a sus casas sin restricciones, según ha explicado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.
También se ha procedido al realojamiento de los vecinos de Castrohinojo, Forna, Encinedo y Trabazos sin restricciones ante la evolución favorable del incendio de La Baña, cuyo confinamiento se ha levantado.
Incendios en España en directo | Preocupación por el incendio de Fasgar
El incendio que más preocupa en Castilla y León es el de Fasgar, que se ha descontrolado en las últimas horas.
La entrada de rachas de viento por la tarde ha roto las líneas defensivas trabajadas durante el día y que contenían las llamas dentro de un perímetro con escaso avance.
Los incendios de Anllares y Garaño ya están perimetrados. El de Porto entre León y Zamora ya solo tiene dos frente activos.
Incendios en España en directo
¡Buenos días! Sigue la última hora de los incendios en Galicia y Castilla y León y cómo evoluciona el avance de las llamas.
