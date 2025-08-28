Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

POLÍTICA

Elisa Beni culpa a Óscar Puente de la polarización que se vive en España con motivo de los incendios: "Pone unos tweet y mete la polarización política en esta historia"

Espejo Público ponía sobre la mesa la cercana actitud del pueblo con los Reyes de España, respecto a la distancia con los políticos. En un contexto marcado por la tragedia de los incendios en el país, ¿A qué se debe esta diferencia?

Elisa Beni

Publicidad

Alba Bellido
Publicado:

Espejo Público comenzaba la mañana comentado la polémica surgida a raíz de la visita de los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, a las zonas afectadas por los incendios en Zamora (Castilla y León) el pasado 27 de agosto.

De este miércoles llamaban la atención dos aspectos. Por un lado, la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, por otro, la cercanía de los vecinos con los Reyes y la distancia de estos mismos con los políticos. De hecho, varios brigadistas ni siquiera quisieron saludar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Una diferencia clara que se muestra, ya no solo con la relación que muestra el pueblo hacia las instituciones, sino también entre los propios partidos políticos, que también se encuentran polarizados.

¿A qué se debe esta polarización?

La periodista Elisa Beni destacaba la importancia de seguir una línea marcada por la no polarización en torno a las catástrofes. Una especie de promesa que, aseguraba, "se ha roto en este país" y es fundamental para la buena gestión de estas situaciones. Según Beni, al principio de los incendios de este verano se estaba cumpliendo con ello. Sin embargo, la tendencia cambió cuando "el día 13 de agosto Óscar Puente rompe la baraja, pone unos tweet y mete la polarización política en esta historia".

El pacto de Estado

Asimismo, aseguraba que cuando se habla de realizar un pacto de Estado, "solo puede basarse en un principio igual al del pacto antiterrorista (…) El primer acuerdo es no utilizar ese tema de forma política". "Un pacto contra las emergencias (…) partiría de la base de que ninguno de los dos grandes partidos va a meter en el debate político esas cuestiones, pero es que eso no lo van a hacer", indicaba.

"No van a renunciar"

Para Beni, el panorama actual en España deja claro que "no van a renunciar" a dejar atrás los enfrentamientos y las acusaciones. La periodista concluía: "Estamos perdidos y los que salimos perdiendo somos los ciudadanos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

Vecina del distrito de Latina
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Elisa Beni

Elisa Beni culpa a Óscar Puente de la polarización que se vive en España con motivo de los incendios: "Pone unos tweet y mete la polarización política en esta historia"

Paco Marhuenda

Marhuenda, sobre el bombero que negó el saludo a Mañueco: "Tiene menos posibilidades de ser presidente, que mi perra Lolita"

Juego de pelotas, un éxito internacional que llega muy pronto a Antena 3

"Nos vamos a mojar": el próximo miércoles, gran estreno de Juego de Pelotas en Antena 3

¡Menudo regalo! Sebastián Yatra interpreta en directo su nuevo tema 'Disco rayado'
El Hormiguero

Sebastián Yatra presenta en directo su canción ‘Disco rayado’ en El Hormiguero

La estrategia de Rosa para elegir dónde y cuándo arriesgar en un Rosco muy igualado
El Rosco | 27 de agosto

La estrategia de Rosa para elegir dónde y cuándo arriesgar en un Rosco muy igualado

Manu sube el nivel de sus poemas y deja a los invitados asombrados: “Lo ha hilado todo”
Mejores momentos | 27 de agosto

Manu sube el nivel de sus poemas y deja a los invitados asombrados: “Lo ha hilado todo”

Roberto Leal ha repasado todos los guiños que ha hecho el concursante en sus versos, destacando que ya no se conforma con hacer juegos de palabras.

La sorprendente razón por la que Roberto Leal felicita a Manu y a Rosa: “Estamos muy felices por vosotros”
Mejores momentos | 27 de agosto

La sorprendente razón por la que Roberto Leal felicita a Manu y a Rosa: “Estamos muy felices por vosotros”

Parece que los dos concursantes han comenzado definitivamente una nueva etapa en Pasapalabra al dar por superado uno de sus mayores problemas.

"Te saca todo lo que llevas dentro": así fue la experiencia de Sebastián Yatra con la ayahuasca

Sebastián Yatra revela su experiencia con la ayahuasca y cómo le transformó

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!

Ana María

Ana María descubrió que estaba embarazada y que tenía cáncer a la vez: "Vivía dividida, con miedo e ilusión"

Publicidad