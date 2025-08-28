Elisa Beni culpa a Óscar Puente de la polarización que se vive en España con motivo de los incendios: "Pone unos tweet y mete la polarización política en esta historia"

Espejo Público comenzaba la mañana comentado la polémica surgida a raíz de la visita de los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, a las zonas afectadas por los incendios en Zamora (Castilla y León) el pasado 27 de agosto.

De este miércoles llamaban la atención dos aspectos. Por un lado, la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, por otro, la cercanía de los vecinos con los Reyes y la distancia de estos mismos con los políticos. De hecho, varios brigadistas ni siquiera quisieron saludar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Una diferencia clara que se muestra, ya no solo con la relación que muestra el pueblo hacia las instituciones, sino también entre los propios partidos políticos, que también se encuentran polarizados.

¿A qué se debe esta polarización?

La periodista Elisa Beni destacaba la importancia de seguir una línea marcada por la no polarización en torno a las catástrofes. Una especie de promesa que, aseguraba, "se ha roto en este país" y es fundamental para la buena gestión de estas situaciones. Según Beni, al principio de los incendios de este verano se estaba cumpliendo con ello. Sin embargo, la tendencia cambió cuando "el día 13 de agosto Óscar Puente rompe la baraja, pone unos tweet y mete la polarización política en esta historia".

El pacto de Estado

Asimismo, aseguraba que cuando se habla de realizar un pacto de Estado, "solo puede basarse en un principio igual al del pacto antiterrorista (…) El primer acuerdo es no utilizar ese tema de forma política". "Un pacto contra las emergencias (…) partiría de la base de que ninguno de los dos grandes partidos va a meter en el debate político esas cuestiones, pero es que eso no lo van a hacer", indicaba.

"No van a renunciar"

Para Beni, el panorama actual en España deja claro que "no van a renunciar" a dejar atrás los enfrentamientos y las acusaciones. La periodista concluía: "Estamos perdidos y los que salimos perdiendo somos los ciudadanos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.