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Crisis Migratoria

Las boyas, elemento clave para la repatriación de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera de Ceuta y Marruecos

Sánchez ha cargado contra las mafias de tráfico de seres humanos por hacer una lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo.

Embarcaciones de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo patrullan en la playa del Tarajal vigilando la zona para evitar la llegada de migrantes a nado a Ceuta desde Marruecos.

Las boyas, elemento clave para la repatriación de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera de Ceuta y Marruecos | EFE

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Alejandro Lorente
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la instalación de boyas en el dique del Tarajal, Ceuta, como elemento de contención fronterizo para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo, según la cual la ley no admite las denominadas "devoluciones en caliente" de los migrantes que tratan de entrar a nado en Ceuta y Melilla.

El presidente del Gobierno ha acusado a las mafias de tráfico de seres humanos de hacer una "lectura interesada" de una sentencia establecida por el Supremo que impide la repatriación de aquellos inmigrantes irregulares que "entren en nuestro espacio a nado" tras considerar que no hay "una barrera física". La sentencia ha recorrido "como la pólvora" por redes en las últimas horas y ha tenido lugar esta entrada masiva. Además, se ha abierto a estudiar una posible reforma de la ley de Extranjería para garantizar que las "repatriaciones en frontera se hagan de la manera más eficiente posible" tras la entrada de miles de personas en Ceuta desde Marruecos.

Sánchez ha declarado ante los medios de comunicación en Ceuta acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de haberse reunido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar la llegada masiva de inmigrantes de forma ilegal.

El presidente ha anunciado que el Ejecutivo ha pedido este viernes a la empresa pública Sasemar, sociedad que se encarga de tareas de salvamento marítimo y de seguridad en el mar, la instalación de boyas en El Tarajal para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que no admite las denominadas "devoluciones en caliente" de los migrantes que tratan de entrar a nado en Ceuta y Melilla al considerar que en ese caso no superan "un elemento de contención fronterizo", como sí sucede en la frontera terrestre.

Las boyas crearían una barrera física para cumplir con la sentencia

Sánchez detalla que las boyas también cumplirán el papel de dique de contención y crearán "una barrera física, al menos en términos visuales", señala, con la que esperan que eso disuada a los migrantes irregulares entrar a nado a Ceuta y ello pueda "facilitar la repatriación en frontera, dando así cumplimiento a la sentencia", explicó Sánchez.

"Para dar respuesta coyuntural a la espera de modificaciones legales, si es que las hubiera, hemos solicitado a la empresa pública SASEMAR despliegue de boyas para cumplir la sentencia del Supremo y crear barrera física para que desde el punto de vista administrativo se puedan repatriar", indica Sánchez.

El jefe del Ejecutivo también recalca que el Gobierno está agilizando los trámites para facilitar las repatriaciones de estos migrantes, que el Gobierno ceutí cifra en unos 60.000.

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