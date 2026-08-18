El "optimismo" de Eva Baroja ante la crisis de Ceuta: "Hay coordinación entre los principales ministerios, aunque muy tarde"

18 días han pasado desde que miles de migrantes llegaron a nado a la costa ceutí desde Marruecos. En esta jornada, se han instalado en Ceuta cerca de 40 tiendas militares para que 1.500 personas puedan vivir temporalmente.

Esta decisión del Gobierno, según la periodista y colaboradora Eva Baroja, puede suavizar la crisis y ayudar a que los ceutíes tengan una percepción de mayor seguridad. Por ello, asegura: "Yo soy optimista hoy".

No obstante, reconoce los errores que ha cometido el Gobierno central. "El primero, a la hora de dimensionar la crisis desde sus inicios, porque no solo ha habido una emergencia, sino que también existe una percepción de esa emergencia, y eso es lo que no han sabido ver".

Señala al Gobierno de Ceuta de "no ponerse de acuerdo"

Respecto a la "respuesta rápida" que menciona, dice que ha sido otro error debido a la tardanza en la llegada de los campamentos. Aunque, en este marco, también pone el foco en el Gobierno ceutí, al que acusa de no ponerse de acuerdo con el Gobierno central. Dice que "entre unos y otros se lanzan la pelota".

La periodista pone sobre la mesa las trabas que, según apunta, ha puesto el Gobierno autonómico porque, explica, "sabemos que tenían miedo de que, si los campamentos eran céntricos, los vecinos se quejasen". "Lo ha admitido el propio Gobierno de Ceuta, que se han echado para atrás en algunos emplazamientos donde se iban a instalar".

Por otro lado, volviendo a dirigir la mirada hacia el Gobierno central, comenta que ha cometido un error al no tomar medidas extraordinarias, ya que considera "incomprensible" que no se sepa el número exacto de migrantes que hay en Ceuta.

Niega una "dejación de funciones"

Sin embargo, a pesar de los errores que enumera, lo separa de la "dejación de funciones" y de que "no estén haciendo absolutamente nada". "Tampoco es así y no se corresponde con la realidad", añade.

Un argumento que justifica con la partida de 25 millones de euros para atender a las personas migrantes por parte del Gobierno y la de 6,5 millones del Ministerio de Migraciones. "Hay coordinación, aunque digamos lo contrario, aunque muy tarde, pero hay coordinación entre los principales ministerios", ha concluido, en defensa de la gestión gubernamental.

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