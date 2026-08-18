Melchor León vuelve a desafiar al PSOE: "No voy a mentir porque algunos miren por su bienestar político antes que por el social"

El diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha cargado contra las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la situación sanitaria en la ciudad autónoma. León sostiene que el relato del Gobierno no se corresponde con lo que están viviendo los profesionales sanitarios y asegura que son estos quienes están denunciando las carencias existentes.

"Los mismos profesionales sanitarios son los que hablan de carencias", ha señalado el diputado socialista, que ha acusado directamente a la ministra de “mentir”. Según León, alrededor de 40 militares desplegados en Ceuta se han contagiado de sarna y las urgencias se encuentran "completamente colapsadas". También ha asegurado que actualmente se están registrando alrededor de cuatro emergencias diarias.

“No es momento de pensar en uno mismo, sino en Ceuta”

León ha insistido en que la presión asistencial actual es superior a la registrada durante la crisis migratoria de 2021, cuando, según ha recordado, muchas de las personas que llegaron a la ciudad abandonaron Ceuta al día siguiente. "Están negando la realidad. Necesitamos que el Gobierno actúe", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que no parece que la situación vaya a recuperar la normalidad "en un corto plazo".

"Aunque Vivas no sea de mi partido, está haciendo una buena labor"

Las declaraciones llegan un día después de que León denunciara públicamente haber recibido, según su versión, amenazas de expulsión del PSOE por mantener un discurso crítico con la gestión del Gobierno. Preguntado de nuevo por esta cuestión, ha asegurado que sí recibió "un toque de atención" por parte del secretario de Organización del PSOE a nivel local en Ceuta, aunque ha precisado que no ha recibido ninguna advertencia desde la dirección nacional del partido.

El diputado ha defendido su derecho a expresar su opinión y ha asegurado que, pese a pertenecer al PSOE, su prioridad es "contar la verdad". "No es momento de pensar en uno mismo, es momento de pensar en Ceuta", ha reivindicado. León también ha reconocido la labor del presidente de Ceuta, Juan Vivas, pese a no pertenecer a su partido: "Aunque no sea de mi partido, está haciendo una buena labor".

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