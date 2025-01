Los políticos en el 35 aniversario de Antena 3: ¿Cómo ven España en otros 35 años?

En la semana del aniversario de los 35 años de Antena 3, en Espejo Público se han planteado el ejercicio de mirar al futuro pero a un futuro lejano, concretamente, dentro de 35 años. Nos planteamos cómo estará España en el año 2060. ¿Seguirá gobernando el PSOE? ¿Dejarán de existir los partidos políticos actuales? ¿Dejará de ser España un país hostil en la política? ¿Habrá vuelto Puigdemont a España? ¿Continuarán rompiendo los audímetros las sesiones de control de los miércoles en el Congreso de los Diputados? Muchas preguntas, para las que tenemos que esperar 35 años para tener respuestas. Mientras tanto, les hemos pedido a algunos de los políticos de nuestro país que hagan su vaticinio.

¿Cómo ven España los políticos dentro de 35 años?

No todos los políticos se han atrevido a hacer este ejercicio de visionado del futuro, pero los que se han atrevido, han sido muy optimistas. Para Juan Lobato, senador del PSOE, 2060 será: "ojalá que con más respeto, más educación, más convivencia y que eso nos permita avanzar con innovación". El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se imagina una España totalmente modernizada: "me imagino una España totalmente modernizada, renovada y reformada". También algún exministro se atreve a hacer su vaticinio. Como el caso de la exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del gobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez: "siempre a mejor. Lo mejor que tiene España es la sociedad española y en todo momento, pese a las dificultades, vamos a llegar muy lejos". Y Ana Pastor, exministra de Sanidad de Mariano Rajoy y expresidenta del Congreso de los Diputados: "ojalá que desde el Parlamento seamos capaces de hacer política útil y política para los españoles".

El senador del PSOE, Juan Espadas, le pide al futuro que sigamos cuidando a la gente: "espero que no se pierda el sentido común. Que sigamos apreciando el valor de cuidar a la gente". No dejamos a los miembros del PSOE andaluz, porque María Jesús Montero, ministra de Hacienda, cree que: "estaremos mucho mejor en términos de igualdad de oportunidades, en términos de convivencia democrática, con unos servicios públicos de calidad. Me imagino un futuro muy positivo para nuestro país". ¿Y cómo ve la España de 2060 el líder del Partido Popular? Alberto Núñez Feijóo: "espero un futuro mejor que la España de 2025, creo mucho en mi país".

"Se tienen que producir acontecimientos que están en la mente de todos"

¿Cómo ve el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, a España dentro de 35 años?: "pues espero que esté mejor, pero para que eso se produzca se tienen que producir a su vez algunos acontecimientos importantes que están en la mente de todos, que yo no voy a entrar en cuales son porque todo el mundo sabe cuales son".

