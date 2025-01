Espejo Público entrega los 'premios Óscar' a los políticos: 'El Apunte' analiza la actualidad de forma alternativa

Los incendios de Los Ángeles han retrasado las nominaciones a los premios Óscar en Estados Unidos, y Espejo Público ha dedicado 'El Apunte' de esta semana a entregar sus particulares premios. Como siempre lo hacen con mucho humor y respeto. Aquí van los premiados:

Mejor actriz protagonista

Isabel Díaz Ayuso se lleva este premio porque en los últimos días tanto ella como su pareja centran la actualidad política. La presidenta madrileña afirma que con la imputación de García Ortiz "se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno" contra ella y habla de un "watergate".

Mejor actor de comedia

El ministro Óscar López aprovecha las palabras de Ayuso para hablar de "whiskygate" en unas declaraciones irónicas con las que se lleva este galardón a la mejor interpretación de comedia.

Mejor actor de cine mudo

Esta semana se ha preguntado en varias ocasiones al Presidente del Gobierno si sigue apoyando al fiscal general del Estado y qué le parecían las supuestas filtraciones pero no ha dicho ni una sola palabra. Tampoco el aludido, Álvaro García Ortiz, ha respondido a ninguna de las preguntas que le ha lanzado la prensa. Por ello ambos se alzan con el premio a Mejor actor de cine mudo.

Óscar honorífico

En todo certamen hay una estatuilla honorífica y en los premios de 'El Apunte' es para el Rey Felipe VI, que esta semana hacía un alegato en defensa de la separación de poderes. Casualidad o no, esto se producía justo en el momento en que el Gobierno quiere modificar la acusación popular en los procedimientos judiciales.

Mejores efectos especiales

El premio a los mejores efectos especiales es para Iñigo Errejón por su desaparición estos tres meses. Esta semana ha reaparecido para declarar ante el juez por una supuesta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliá pero llevaba mucho tiempo fuera de los focos.

Mejor vestuario

A quien también hemos visto sentarse delante del juez es al productor musical, Nacho Cano. Ha llamado mucho la atención el atuendo escogido para acercarse hasta los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid y por eso se alza con la estatuilla a Mejor Vestuario.

Mejor Banda Sonora

María Jesús Montero continúa con su campaña para liderar el PSOE andaluz y esta semana, en Jaén, la han recibido con música flamenca 'a todo trapo' y fuertes aplausos. Unos aplausos que, como es habitual, ella secunda y la hemos visto de lo más eufórica.

Mejor Película Internacional

Este galardón no podía ser para otro que para Carles Puigdemont y sus aventuras desde Waterloo. El expresidente catalán fugado a Bruselas se ha reunido esta semana con Oriol Junqueras y sigue amenazando al PSOE con romper su acuerdo si Pedro Sánchez no se somete a una cuestión de confianza tal y como le pide.

Mejor guion original

El galardón a mejor guion es para Alberto Núñez Feijóo tras su entrevista esta semana en 'Más de Uno' con Carlos Alsina, en Onda Cero. Allí trató de explicar la gestión que hizo Carlos Mazón de la DANA en Valencia y no terminó de conseguirlo porque sus explicaciones no terminaron de convencer. Para Susanna Griso, su defensa no fue de lo más acertada, tras afirmar que estaba "noqueado".

Mejor actor de doblaje

Y para terminar.... por su dominio de la sincronía y su capacidad para mimetizarse con el personaje, el jurado de 'El Apunte' otorgar el óscar a Mejor actor de Doblaje a David Sánchez, hermano del Presidente del Gobierno. Esta semana ha sorprendido muchísimo, en su declaración en los juzgados, el gran parecido que tienen ambos en el tono de voz, y que hace difícil distinguir al uno del otro.

Firmado: el jurado de 'El Apunte'.

