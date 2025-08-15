Antena 3 LogoAntena3
¡Las Mafin suben la temperatura en Sueños de libertad! Descubre las fotos inéditas que Fina le hizo a Marta en el cuarto de revelado

Fina ha elegido el cuarto de revelado como escenario de su improvisada sesión de fotos a Marta. ¡Descubre todas las fotos en exclusiva!

Esta semana en Sueños de libertad hemos sido testigos de un momentazo entre Marta y Fina que nos ha dejado con ganas de más.

En un ambiente teñido por la luz roja y la intimidad absoluta, Marta se ha convertido en la musa perfecta para Fina y para su cámara de fotos. Y aunque no era una sesión planeada, las imágenes han hablado por si solas: miradas profundas, gestos suaves, y una Marta distinta, espontánea y sensual.

Fina fotografía a Marta bajo la luz roja del cuarto de revelado protagonizando un mágico momento

Las #Mafin están más conectadas que nunca y está sesión improvisada es prueba de ello. Menudo talento tiene nuestra Fina con la fotografía y Marta es la, sin duda, la modelo perfecta.

Desde la primera instantánea, el ambiente ya lo ha dicho todo. “Estás preciosa, no digas nada”, le ha susurrado Fina mientras enfocaba. Marta, entre risas nerviosas, solo ha respondido: “Mi fotógrafa”, y se ha dejado llevar.

En otra toma, Fina se ha acercado para desabrocharle con delicadeza los botones de la chaqueta. Marta le ha mirado entre sorprendida y divertida, y la cámara ha captado justo ese instante de complicidad.

No digas que no te avisamos. Estas fotos van a dar que hablar y mucho. Dale al play y disfruta de las fotografías exclusivas que le ha hecho Fina a Marta en Sueños de libertad en el cuarto de revelado ¿Con cuál te quedas?, ¿tienes foto favorita?

