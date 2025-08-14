Todo o nada: Rosa se la juega en los últimos segundos de El Rosco

Manu y Rosa han vuelto a protagonizar un intenso y divertido juego en La Pista, en el que hasta la propia Melani, ganadora de la duodécima edición de Tu cara me suena, se ha desesperado al ver que ninguno de los dos reconocía una conocida canción de hace apenas dos años.

En esta ocasión, Manu ha conseguido llegar al Rosco con 144 segundos acumulados en su marcador y Rosa ha comenzado con 133. Ambos han tenido un buen arranque y han avanzado lento pero seguro.

Tras haber superado la primera vuelta y al ver que su tiempo se estaba agotando, Rosa ha querido jugársela en los últimos segundos de El Rosco para no guardarse ninguna de las palabras que tenía en mente. ¡Descubre el desenlace de la prueba en el vídeo de arriba!