"Ha habido un accidente de tráfico": la vida de Bahar pende de un hilo en los próximos episodios

En los próximos episodios de Renacer, Bahar sufrirá un importante accidente de tráfico que pondrá en riesgo su vida. Todos se preocuparán especialmente por su estado de salud y deberán unirse para afrontar la esta situación lo más fuertes posibles.

Evren se quedará en shock cuando descubra que Bahar ha tenido un accidente, pero hará todo lo posible por salvarle la vida a la mujer que ama. ¡Deberá controlar los nervios en quirófano!

Timur tratará del calmar a sus hijos en esta situación, mientras todo el hospital se movilizará para salvar a Bahar. ¡No te pierdas lo que se viene en los próximos episodios, lunes y martes en Antena 3!