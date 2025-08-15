Antena 3 LogoAntena3
Renacer

"Ha habido un accidente de tráfico": la vida de Bahar pende de un hilo en los próximos episodios

El lunes y el martes veremos cómo el entorno de Bahar hará todo lo posible por salvarla después de que sufra un fuerte choque en la carretera.

Patri Bea
Publicado:

En los próximos episodios de Renacer, Bahar sufrirá un importante accidente de tráfico que pondrá en riesgo su vida. Todos se preocuparán especialmente por su estado de salud y deberán unirse para afrontar la esta situación lo más fuertes posibles.

Evren se quedará en shock cuando descubra que Bahar ha tenido un accidente, pero hará todo lo posible por salvarle la vida a la mujer que ama. ¡Deberá controlar los nervios en quirófano!

Timur tratará del calmar a sus hijos en esta situación, mientras todo el hospital se movilizará para salvar a Bahar. ¡No te pierdas lo que se viene en los próximos episodios, lunes y martes en Antena 3!

El mexicano se ha sincerado sobre sus motivos para llegar al pueblo costero, pero la joven no ha querido aceptarlo y se ha marchado con el corazón roto y muchas dudas.

