Verduras al wok con salsa de soja: el truco de Arguiñano para un plato ligero y sabroso

Karlos Arguiñano propone un salteado de verduras con coles cocidas, pimientos, cebolla, zanahoria y setas shitake. Todo se saltea en wok con jengibre y guindilla.

Tras añadir salsa de soja, se remueve y se cocina unos minutos más. Arguiñano sirve este plato decorado con sésamo blanco y hojas de perejil fresco para realzar el sabor.