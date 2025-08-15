Antena 3 LogoAntena3
"Fuente de salud total", así es el salteado de verduras con salsa de soja de Karlos Arguiñano

Para 4 personas

Verduras al wok con salsa de soja: el truco de Arguiñano para un plato ligero y sabroso

La receta incluye coles de Bruselas, pimientos, setas y jengibre, salteados en wok con salsa de soja y decorados con sésamo y perejil. Ideal para una comida saludable y rápida.

Karlos Arguiñano propone un salteado de verduras con coles cocidas, pimientos, cebolla, zanahoria y setas shitake. Todo se saltea en wok con jengibre y guindilla.

Tras añadir salsa de soja, se remueve y se cocina unos minutos más. Arguiñano sirve este plato decorado con sésamo blanco y hojas de perejil fresco para realzar el sabor.

