Para 4 personas
Verduras al wok con salsa de soja: el truco de Arguiñano para un plato ligero y sabroso
La receta incluye coles de Bruselas, pimientos, setas y jengibre, salteados en wok con salsa de soja y decorados con sésamo y perejil. Ideal para una comida saludable y rápida.
Karlos Arguiñano propone un salteado de verduras con coles cocidas, pimientos, cebolla, zanahoria y setas shitake. Todo se saltea en wok con jengibre y guindilla.
Tras añadir salsa de soja, se remueve y se cocina unos minutos más. Arguiñano sirve este plato decorado con sésamo blanco y hojas de perejil fresco para realzar el sabor.