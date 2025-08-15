César dispuesto a todo para reconquistar a Amanda: “No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti”

El corazón de Amanda está hecho pedazos tras las confesiones de César. La joven siente que le ha estado engañando desde un primer momento, y no confía en que sus intenciones sean puras. Por esa razón, ha decidió alejarse para siempre de él.

Pero César no va a dejar que eso pase. El mexicano sea presentado en la tienda de la pequeña de los Oramas, y le ha sido sincero con sus sentimientos: “No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti”.

A pesar de ello, Amanda no se fía ni lo más mínimo de sus palabras, pero su algo tiene claro César, es que no va a dejar pasar la oportunidad de estar con ella: “Te voy a demostrar, pero con pruebas, cosa por cosa”.

¿Qué hará César? ¿Estará Amanda dispuesta a escucharle?