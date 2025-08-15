Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 16

César dispuesto a todo para reconquistar a Amanda: “No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti”

El hombre tiene claro que la joven es el amor de su vida y no está dispuesto a dejarla ir.

César dispuesto a todo para reconquistar a Amanda: "No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti"

El corazón de Amanda está hecho pedazos tras las confesiones de César. La joven siente que le ha estado engañando desde un primer momento, y no confía en que sus intenciones sean puras. Por esa razón, ha decidió alejarse para siempre de él.

“Le robó la historia personal a mi padre”: César le cuenta toda la verdad a Amanda sobre Octavio Oramas

Pero César no va a dejar que eso pase. El mexicano sea presentado en la tienda de la pequeña de los Oramas, y le ha sido sincero con sus sentimientos: “No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti”.

A pesar de ello, Amanda no se fía ni lo más mínimo de sus palabras, pero su algo tiene claro César, es que no va a dejar pasar la oportunidad de estar con ella: “Te voy a demostrar, pero con pruebas, cosa por cosa”.

¿Qué hará César? ¿Estará Amanda dispuesta a escucharle?

Amanda ha pasado por un infierno desde que César resultase herido en un tiroteo. Laura le culpa a ella y la denuncia ante la policía: hay pruebas de que ella citó al mexicano en el lugar de los hechos, pero ella no sabe nada de eso.

El exconvicto vuelve a estar entre rejas tras la denuncia de Julia, y decide llamar a Álvaro para que le defienda.

