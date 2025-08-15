Maluma se enfada con una espectadora en pleno concierto: "Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí"

Maluma estaba dando un concierto en Ciudad de México cuando de repente paraba la música para hacer una advertencia a una de sus fans.

Al parecer, la mujer estaba en el espectáculo con un bebé de un año que no llevaba ningún tipo de protección auditiva por lo que el artista, que también es padre, decidió parar el concierto para abroncar a esta madre.

"¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están… durísimos? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez, protégele los oídos o algo", dijo Maluma.

Este incidente creaba un debate en redes sociales entre los que piensan que el cantante hizo bien en llamarla la atención en público y los que opinan que exponer a la madre así fue excesivo.