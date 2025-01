Matías Prats recapitula los 35 años de Antena 3 en 'Espejo Público': "Una cara, una voz y un sentido del humor"

La carrera de Matías Prats comenzó más de dos décadas antes de recalar en Antena 3, sin embargo, su incorporación a la presentación de los informativos de la primera televisión privada de España, y su estreno al frente del informativo junto a Susanna Griso un 14 de septiembre de 1998, fueron el inicio de una larga e idílica relación.

La mañana de este martes, esa misma pareja formada por ambos periodistas se reunían en Espejo Público para conmemorar el 35º aniversario de la cadena. Susanna Griso, ahora presentadora de Espejo Público, y Matías Prats, presentador del informativo de fin de semana (junto a Mónica Carrillo), se sentaban codo con codo en el mismo plató desde el que informaron durante años.

Matías Prats ha informado de infinidad de acontecimientos con un estilo único que, cuando las circunstancias lo permiten, acompaña de uno de sus ya famosos chistes, que no siempre funcionaban, según reconocía Griso. Sus compañeros sabemos que son muchas las virtudes de Matías, a parte de la de informador.

Una llegada en secreto

Tal era la expectación del fichaje de Matías para los informativos de Antena 3, que a la hora de comunicarle a Susanna que presentaría junto a un periodista de renombre, no le dijeron de quien se trataba: "Te jugabas mucho ahí porque eras el gran fichaje. Venías de Televisión Española. A mi cuando me fichan me dicen: 'Vas a presentar con alguien muy importante', pero no me quieren dar tu nombre. Tan secreto lo llevaban", explicaba Susanna.

Ambos recordaba aquellos inicios en un novedoso plató abierto al resto de la redacción de informativos, que hoy sigue teniendo el mismo concepto pese a los cambios de estilo. También los nervios que, aunque de otra manera, Matías reconocía seguir teniendo: "Estaba algo nervioso. Pero eran unos nervios controlados. Es bueno tener cierta dosis de nerviosismo porque te ayuda a concentrarte".

"Pobre de ti si te jubilas"

Susanna Griso le reconocía como pasado, presente y futuro del periodismo de nuestro país, a lo que el respondía que pasado y presente todavía, pero que "hasta aquí hemos llegado". Sin embargo Susanna insinuaba que no le gustaría en absoluto la retirada de su compañero, que bromeaba al respecto.

Los cambios de los años

"Salta a la vista quien ha cambiado más"

El periodista Óscar Castellanos ha compartido plató con ambos y confesaba seguir aprendiendo de Matías Prats a día de hoy. También que aprecia un mayor cambio - profesional por supuesto - a la conductora de Espejo Público, tras haber afrontado el cambio de formato exitosamente, cambiando los informativos líderes, por el magacín líder de las mañanas, 'Espejo Público'.

"Me lo comí con patatas"

A la hora de recordar alguno de los momentos complicados, Matías prefería pasarlos por alto, pero Susanna aprovechaba para recordar uno de esos 'renuncios' - escasos - del reconocido periodista, que llegó a leer el paso a unas imágenes, que se utiliza a modo de indicación. La presentadora recordaba entre risas cómo lo mejor de la historia fueron los intentos de disimular lo ocurrido.

Acto seguido los compañeros daban paso a un vídeo con muchos de los mejores momentos que han compartido Matías y Susanna en su relación, que trasciende lo profesional.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

