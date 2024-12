Del 'francosfera' de Ayuso a los despistes de Sánchez y alguna canción: Vuelve 'El Apunte'

Gran parte de la semana la hemos pasado en el Congreso. Con la celebración del día de la Constitución vimos a todos los políticos juntos... pero poco revueltos. Porque Sánchez y Feijóo ni se saludaron ese día. Tampoco Ayuso y el Fiscal General del Estado, tras su imputación por la presunta revelación de datos de la pareja de la presidenta madrileña

Por cierto que hemos introducido un nuevo término en el diccionario político. Además de bulo, fake, fachosfera...ahora llega francosfera tal y como lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta misma semana.

¿Qué estarán viendo los políticos en sus móviles que tan ensimismados se quedan? Nos hemos fijado en como Sánchez ni se da cuenta de que termina de hablar su nueva Vicepresidenta tercera... Y Óscar Puente tampoco despega la mirada de la pantalla. ¿O será de su nueva adquisición viral, un 'Sonny Angel' de color rosa?

Puigdemont vuelve para pedir a Sánchez una cuestión de confianza

Ya saben que Puigdemont reaparece de vez en cuando. Esta semana lo ha hecho para pedirle a Sánchez que active una cuestión de confianza. El Gobierno ya dice que eso no va a pasar, que no es necesario porque el ejecutivo goza de buena salud y apoyo parlamentario. Y a Gabriel Rufián, de ERC, le parece que no es una amenaza real. Y no lo es porque solamente el Presidente puede activar una cuestión de confianza pero Junts sigue con sus amenazas y esta semana le pide al gobierno que "mueva el culo".

Los fallos de protocolo y género

Esta semana los Reyes han tenido viaje de Estado, como dice la canción: 'juntos hasta Italia'. Y hemos visto algún que otro lío de protocolo cuando intentaba hacerse una foto con Giorgia Meloni. El Rey la ha llamado "Presidente" en un pequeño lapsus de género. También Sánchez ha tenido algún que otro error sin importancia en el Congreso. Si es que ya se sabe.. Llega la Navidad, estamos cansados y todos necesitamos ya unas vacaciones.

