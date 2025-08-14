Antena 3 LogoAntena3
Lucas se sincera sobre la polémica por su nariz: "Uno es libre para hacer lo que quiera"

El cantante habló sobre las críticas que recibió por el cambio en su nariz.

Andy y Lucas visitaron El Hormiguero para rendir homenaje a su trayectoria musical, compartiendo anécdotas de sus comienzos y mostrando por qué siguen siendo referentes en España.

Durante la charla, Pablo Motos preguntó a Lucas sobre las críticas a su nariz, un tema que ha cobrado protagonismo. Lucas explicó que, aunque no le afectan las críticas, sí le dolieron los comentarios hacia sus seres queridos.

