Lucas se sincera sobre la polémica por su nariz: "Uno es libre para hacer lo que quiera"

Andy y Lucas visitaron El Hormiguero para rendir homenaje a su trayectoria musical, compartiendo anécdotas de sus comienzos y mostrando por qué siguen siendo referentes en España.

Durante la charla, Pablo Motos preguntó a Lucas sobre las críticas a su nariz, un tema que ha cobrado protagonismo. Lucas explicó que, aunque no le afectan las críticas, sí le dolieron los comentarios hacia sus seres queridos.