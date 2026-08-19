"Un político tiene que querer a la gente, no ser un gladiador de la política": Nicolás Redondo critica la "falta de empatía" de Pedro Sánchez en Ceuta

La última publicación en X (Twitter) del exsecretario general del PSOE de Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, no ha pasado desapercibida. En ella, carga duramente contra el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez.

"Mientras los ministros se fotografían y salen corriendo, Ceuta se consume entre el miedo y la inseguridad. Lo peor es la falta de empatía, la soberbia, el desdén de Sánchez con los ceutíes y con los españoles. Le importamos lo que le importa todo lo que no es personal: nada", sentenciaba en la red social.

El político, que remontaba sus inicios en la política a 1977, asegura que lo que está viendo respecto a la gestión de la crisis de Ceuta es "la situación más vergonzosa que hemos vivido en 50 años" e insiste en que ha visto "de todo". "Esto va a pasar a la historia de España como un ejemplo de ignominia", afirma. Con su habitual sentido del humor, añade que "hasta la pérdida de Cuba la vivieron con tranquilidad; luego vivimos el efecto".

"Un político tiene que querer a la gente"

Redondo pone sobre la mesa varios aspectos de la gestión de la crisis: la entrada de 80.000 personas en una ciudad española ante la que "no se pudo hacer nada" durante días; que ese mismo día parte de la clase política se encontrara en la embajada marroquí "aplaudiendo y comiendo dátiles"; que, al día siguiente, Sánchez pasara "rápida y urgentemente" por Ceuta y dijera que se trataba de "una quiebra de nuestra soberanía nacional debido a las mafias"; y que, posteriormente, se marchara de vacaciones. "Nunca me lo pude imaginar", insiste.

"Es la situación más vergonzosa que hemos vivido en 50 años"

El exsecretario general de los socialistas vascos tilda de "paripé" las apariciones del presidente del Gobierno "de vez en cuando" junto a otros ministros, en las que mantienen reuniones de forma telemática. Una actitud que ubica en un momento en el que considera que Ceuta y Melilla "están en peligro". Pone el foco especialmente en la primera ciudad autónoma: "Está en una situación más compleja y con un futuro más incierto, más insegura y con una sensación de desistimiento psicológico y físico de los ceutíes que a quien más agrada es a Marruecos, no a nosotros".

Citando el sentimiento general de los ceutíes, que asegura que se sienten desprotegidos e indefensos, considera "angustioso" que el líder del que fue su partido "siga de vacaciones como si nada". "Un político tiene que querer a la gente", sentencia. En este sentido, pone en valor al presidente de Ceuta, Juan Vivas, a quien considera "buena persona y honrado", y lo compara con los ministros que han visitado la ciudad, a quienes define como "gladiadores de la política, dispuestos a salir al circo a defender sus intereses".

"Está como en un barco sacando agua con cacitos mientras entran olas grandísimas", dice el político, utilizando esta metáfora para describir la situación a la que se enfrenta Vivas.

"El que no quiera ver lo que estoy diciendo es voluntariamente ciego"

Redondo asegura que, cuando se lleve a cabo una comisión de investigación "seria", conoceremos "parte" de lo ocurrido: qué falló, si hubo informes o no, qué se hizo y cuáles fueron las relaciones con Marruecos. "Esta crisis ha puesto en evidencia todo", considera.

"Lo que digan ahora los de mi partido me da igual"

A pesar de confesar que no está en contra de mantener unas relaciones de buena vecindad con Marruecos, niega estar a favor de mantener una posición "genuflexa, de rodillas". "Tenemos que estar en una posición de igualdad", aclara. Durante su intervención, acepta que "había que tener cuidado con Marruecos", un país que califica de "extraño", pero niega que la crisis sea consecuencia de la visita a Argelia, como han señalado algunas voces.

Tras su valoración crítica de la actuación de su propio partido, la presentadora Lorena García le pregunta si "le quieren en él". Redondo es contundente y breve en su respuesta: "Lo que digan ahora los de mi partido me da igual; el que no quiera ver lo que estoy diciendo es voluntariamente ciego".

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