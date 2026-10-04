Pepe Navarro recuerda cómo empezó a ligar con 15 años: "El ser humano sale de sí mismo y se enfrenta al mundo"

"Todo el mundo hace lo que puede"

Pepe Navarro habla en La Mesa sobre las diferentes formas de ligar y reconoce que actualmente se encuentra "en el banquillo". Sin embargo, recuerda cómo vivió sus primeros acercamientos cuando tenía 15 años.

"Hablar de ligar no es una cosa baladí y frívola", explica Pepe, que considera que es un momento en el que "el ser humano sale de sí mismo y se enfrenta al mundo".

Para él, a esa edad la misión era conseguir la aceptación de los demás.

¿Ha usado aplicaciones de ligar?

Al ser preguntado por si ha utilizado aplicaciones para ligar, Pepe asegura que no y defiende que cada persona encuentra su propia manera de acercarse a los demás.

"Yo creo que al final todo el mundo hace lo que puede", señala. Y añade: "No hay una fórmula exacta para poder llegar a acceder a una persona".