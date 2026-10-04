Sylvester Stallone recuerda sus momentos más duros: de ducharse con la ropa puesta "para sobrevivir" a su paso por la cárcel

Sylvester Stallone ha decidido sincerarse acerca de los momentos más duros de su vida antes de que se convirtiera en una estrella de fama mundial.

El actor ha lanzado sus memorias, tituladas The Steps, y en una entrevista con Fox News Digital se ha abierto sobre cómo fue su juventud con solo 60 dólares en su cuenta y su lucha por llegar a fin de mes en Nueva York.

"En Nueva York, cuando estaba realmente hundido y en la miseria, no me centraba en pensar: 'Dios mío, vas a quedarte en la indigencia'", recordó Stallone cuando llegó a la ciudad en 1969 y alquiló una habitación tan pequeña como el tamaño mínimo de una celda y en la que compartía baño con 10 personas. "Existía cierto optimismo de que si te esforzabas al máximo, si te privabas de cada momento de placer, como ir al cine o salir con una chica [...], tenías la oportunidad de convertirte en ese personaje que siempre habías deseado ser".

Sylvester Stallone | Gtres

Para sobrevivir, Stallone trabajó como acomodador en un cine, ganando 34 dólares a la semana. También limpiando las jaulas de los leones en el zoológico de Central Park. "También temí por mi vida. Los leones siempre estaban cerca, siempre vigilando. Me miraban a través de mí. Estaban detrás de unas rejas, pero eso no impedía que esas grandes y tristes criaturas metieran sus enormes hocicos entre los barrotes para olfatearme. Era espeluznante", escribe en sus memorias.

Asimismo, trabajó en una charcutería en el turno de noche, donde recibía como clientes a "borrachos y gánsteres", hasta que un altercado le hizo pasar por la cárcel. Stallone lo describió como "el lugar de las pesadillas", en cuya celda de detención de 6 por 6 metros había otros 25 hombres golpeándose.

Sylvester Stallone en Rocky III | Gtres

El actor también confesó que se duchaba con la ropa puesta para ahorrar dinero en la lavandería: "Era terrible. Uno hacía lo que podía para sobrevivir'".

Para calmar el hambre, Stallone comía cucharadas de requesón y luego tres o cuatro huevos crudos en los meses de frío antes de que se pusiera en mal estado la comida: "Era lo único que tenía sentido financieramente. Por supuesto, todo está mal. Me sorprende no haber contraído salmonela, de verdad".

Sylvester Stallone en Rocky | United Artists

"No le recomendaría esta dieta a nadie. Pero si eres joven y pobre, te servirá", admitió.

Según Stallone, todos esos episodios le sirvieron como inspiración para Rocky y para su propia vida. "Si no te sacrificas por completo y fracasas, sufrirás el resto de tu vida preguntándote: '¿Por qué no me esforcé más?'. Si fracasas, puedes decir: 'Lo intenté'. Nadie podrá señalarte con el dedo y decirte: 'No te esforzaste lo suficiente'".