Lola Índigo pulsa sin querer y disfruta del talento de Elena: “Eres una artista que hay que verla”

Lola Índigo ha protagonizado un curioso momento al comienzo de la actuación de Elena. La coach ha pulsado su botón sin querer y, al hacerlo, su sillón se ha girado, permitiéndole disfrutar de toda la actuación de la talent de frente.

Lejos de lamentarlo, Lola ha tirado de humor y ha recordado una frase que su madre siempre le dice cuando está en La Voz: que se siente bien en su sillón. En esta ocasión, la coach ha confesado que se alegra de no haberle hecho caso.

“Menos mal que no te he hecho caso porque así he podido verte”, ha bromeado Lola antes de dedicarle unas bonitas palabras a Elena. “Tú eres una artista que hay que verla y me alegro de haberte visto”, ha asegurado.