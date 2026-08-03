Nicolás Redondo: "Estamos más preocupados nosotros por los muertos marroquíes que su Gobierno"

El expolítico socialista Nicolás Redondo define a Marruecos como un vecino que crea problemas pero con el que, "por mutuo interés debemos llevarnos bien". Reconoce que a lo largo de los años Marruecos ha hecho un "esfuerzo evolutivo" en su relación con España.

Cree que la relación de vecindad tiene que estar basada en una posición firme de España en su relación con el país y califica de "invasión temporal que tiene efectos simbólicos permanentes" la entrada de más de 40.000 inmigrantes en Ceuta el pasado jueves. "Marruecos sin ninguna duda permitió esa avalancha. No es verdad todo lo demás, aunque las mafias y las redes sociales influyen", reconoce.

"Marruecos no le da el aprecio a la vida humana que sí le da España"

Para Nicolás Redondo la primera responsabilidad de lo que ha sucedido es de Marruecos. Mantiene que el país no le da a la vida humana el aprecio y el valor que le damos los occidentales ni los españoles. "Estamos más preocupados por los muertos marroquís nosotros que el Gobierno marroquí".

Señala que tiene que existir una posición firme de igual a igual con los marroquíes y destaca que el Gobierno de España tiene "una grandísima responsabilidad que ha ido acumulándose hora tras hora". Afea además que no haya habido comparecencias que hayan dado calma a los ciudadanos. "La intervención de Marlaska sobre la estabilidad fue desafortunada".

"Lo que sucedió el jueves corresponde a la dimisión de algunos de los máximos responsables del Gobierno, pero Sánchez no tiene autoridad para hacerles dimitir ni los puede cesar".

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