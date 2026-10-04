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Brian Pérez celebra públicamente “cumplir el sueño” de sustituir a Laura Moure en La ruleta de la suerte

La historia de Brian Pérez es la prueba de que los sueños a veces se cumplen. Una realidad que él mismo ha querido celebrar en sus redes sociales.

Brian Pérez en La ruleta de la suerte

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Borja Tamayo
Publicado:

Brian Pérez pisó por primera vez el plató de La ruleta de la suerte como concursante. Un día que siempre recordará y que le ha cambiado la vida, puesto que fue el momento en el que probó a ocupar el puesto de Laura Moure a modo de broma. Una broma que dejó de serlo cuando la copresentadora del programa tuvo a su bebé y necesitaba sustituto.

El equipo de La ruleta no lo dudó y llamó a aquel concursante que tan bien lo había hecho de forma improvisada meses atrás. Brian volvía al programa ahora como un trabajador más y, con sus buenas energías, alegría y carisma único, ha logrado ganarse el cariño de todos.

Un cariño que ahora ha compartido con sus seguidores, subiendo una publicación en la que deja claro que “lo que hoy sueñas, mañana puede convertirse en una realidad”. Una frase acompañada por él mismo dándolo todo junto a su pantalla, como bien hace todos los días en Antena 3.

Tenemos la suerte de poder vivir este sueño con Brian y, mientras Laura Moure disfruta de su maternidad, toca celebrar que estamos en unas manos inmejorables.

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